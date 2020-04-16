Окна лучше не открывать: в Киеве бушует пылевая буря

Уже упало несколько деревьев, временная конструкция на Подольском мосту и желтой мглой затянуло все небо

В четверг, 16 апреля Киев накрыла пылевая буря. Кроме того, в столице с самого утра поднялся сильный ветер до 25 метров в секунду.

Об ухудшении погодных условия и сильном ветре предупреждал гидрометцентр. Синоптик Наталка Диденко написала в Facebook, что это подобное изменение погоды было вполне ожидаемо. "Пересушенная земля, длительное отсутствие осадков (недавний фактически один дождь ситуацию почти не изменил), штормовой ветер, низкая относительная влажность спровоцировали вот эту мглу в столице, которая очень похожа на пылевую бурю. Пыльные бури в Украине - случаются, летом и как раз весной, вот в таких условиях, когда сухо и ветрено", - пояснила синоптик.

Она отметила, что пылевые бури возникают обычно летом, иногда весной или зимой, когда нет снега. В умеренном поясе обычно пыльные бури бывают весной, после малоснежной зимы и засушливой осени.

Фотографии желтой пылевой мглы, затянувшей небо, стали публиковать жители Киева и окрестностей. В частности, стихия добралась до Киева, Вышгорода, Ирпеня, Украинки, Бородянки.

В Киеве из-за сильного ветра в Днепр упала часть временных конструкций лесов на Подольском мосту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста", - пояснил он. Поворозник добавил, что конструкции моста не повредились, никто не пострадал. Ведутся работы по восстановлению.

Журналист Вадим Беспалов добавил, что упала часть оборудования подъемника для работы с вантами немецкой фирмы "Plettac". По его словам, монтажом конструкций занималось украинское подразделение фирмы-производителя.

Также в Киеве на улице Семьи Сосниных рухнули бетонные столбы, а на улице Соломенской на припаркованные машины упали деревья.

В ЖК RiverStone на Днепровской набережной с фасадов начала облетать плитка.

Но самое серьезное происшествие произошло на трассе Киев-Ковель-Ягодин. Там столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовика и два легковых автомобиля. Есть травмированные. Сейчас на месте происшествия работают патрульные. Свидетели ДТП отмечают, что один из грузовиков перевозил фуру с пропаном, а сама авария произошла из-за практически нулевой видимости на дороге.

По прогнозу погоды на завтра, 17 апреля, ветер стихнет, только в восточных областях еще побудет порывистым, а в Приазовье - штормовым. Но пока горожан просят не покидать дома и квартиры, не ходить у деревьев и не открывать окна. По данным сервиса Saveecobot уровень загрязнения воздуха начала повышаться, но в большинсвте районов еще остается в пределах нормы.

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Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь. "По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", – говорится в сообщении.