Новых очагов пожара не выявлено

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По состоянию на 10 часов утра, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.

"Что касается информации о пожарах в зоне ЧАЭС. Установлено, что один из пожаров перекинулся из Житомирской области ветром на территорию Киевской области", – сообщили в пресс-службе полиции, передает Интерфакс-Украина.

Полицейские Киевской области проведут следственные действия на территории региона, опросят лесников, а также всех людей, которые могли быть свидетелями возгорания и тушения пожара, после чего уголовное производство будет передано в полицию Житомирской области для дальнейшего расследования, поскольку там был очаг возгорания.

"Другой случай – это возгорание травяного настила в Иванковском районе. Потом огонь перекинулся дальше, на территорию Котовского лесничества, которое находится уже в зоне отчуждения. Там было уничтожено огнем 5 га сухой травы", – сообщили в полиции.

В этом случае уже установлен человек, который поджег сухую траву.

"Установлено, что поджег сухую траву в трех местах 27-летний житель Иванковского района. Он был доставлен в полицию, его опросили и отпустили. Пока подозрение ему не предъявлено, у него процессуальный статус свидетеля", – рассказали полицейские.

"И по этому факту открыто уголовное производство по ст. 245 УК (уничтожение или повреждение растений)", - отметили в главке.

Отметим, 4 апреля масштабный пожар начался в зоне Чернобыльской АЭС.

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