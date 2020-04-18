Пожары в Украине: Аваков винит сухую зиму, Геращенко – поджигателей

Пожары в Киевской и Житомирской областях, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов.

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов. Молния или другой природный фактор может вызвать пожар в одном случае из 1000, или с еще меньшей вероятностью", – написал Геращенко.

Он отметил, что подозрение вызывает и то, что пожары, начавшиеся в зоне отчуждения к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области к северо-западу от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы.

"При этом мы не наблюдаем массовых лесных пожаров в находящейся в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и к западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья - в Ровенской или Житомирской областях", – обратил внимание замглавы МВД Украины.

В связи с этим Геращенко призвал всех граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать людей, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева, и сообщать об этом правоохранителям.

Также он сообщил, что полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

Также Геращенко в другом своем посте написал, что в Житомирской и Киевской областях в результате лесных пожаров выгорело около 8 тысяч га.

"В основном горит не лес, а лесная подстилка: сухая прошлогодняя трава, камыш и только в случае сильных порывов ветра имеет место верховой пожар. Всего, по предварительным подсчетам, прогорело около 7800 гектаров лесной подстилки. Вчера было 15 очагов. Сегодня к утру было ликвидировано шесть и локализовано еще пять. По четырем работаем", – написал он.

По информации Геращенко, к тушению пожаров привлекли три самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 спасателей.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил в Twitter слова Геращенко. По его словам, выгорели 7,8 тысячи гектаров лесной подстилки, именно это является причиной очень грязного воздуха в Киеве.

Кроме того, Аваков добавил, что загрязнение воздуха в Киеве вызвано в результате нескольких пожаров.

"Воздух вокруг Киева загрезнен. Это следствие нескольких пожаров, которые продолжаются в течение последних двух недель. Это следствие пылевой бури, которая произошла в результате порывов шквального ветра.... Это испытание – следствие сухой зимы. У некоторых местах уровень воды в колодцах, уровень воды в реках, уровень влаги в лесах и болотах упал на метр-полтора. В районе Чернобыля и зоны отчуждения также подсохли торфяники", – рассказал глава МВД.

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