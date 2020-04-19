Воздух в Киеве улучшился, но из дома выходить не стоит, – Минздрав

Минздрав призывает киевлян не выходить на улицу из-за смога в городе, однако, качество воздуха в городе улучилось.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает ТСН.

"Смог, который мы ощущаем в Киеве, вызван возгоранием травяного настила, которое произошло в Житомирской области. Сегодня смог в Киеве уже уменьшился, однако Минздрав рекомендует меньше выходить на улицу, особенно в утреннее время, и плотно закрывать окна, чтобы дым не проникал в помещение", – сказал министр.

Напомним, 16 апреля Киев накрыла пылевая буря, после чего в воздухе столицы зафиксировали повышение вредных веществ. По сравнению с предыдущими днями, воздух в Киеве испортился в несколько раз. В КГГА сообщили, что причиной послужили пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.

Из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора", а мэр Виталий Кличко лично съездил в Чернобыльскую зону и сообщил, что радиация там в норме.

Как ранее сообщал Фокус:

13 апреля Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. В частности, за поджог травы штрафы увеличили в 18 раз.