Статистика коронавируса в Украине на 20 апреля: за сутки 261 новый случай
В Украине, по состоянию на утро 20 апреля, лабораторно подтверждены 5710 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В стране также был зафиксирован 151 летальный случай, а 359 пациентов выздоровели. За минувшие сутки был зарегистрирован 261 новый случай.
На данный момент ситуация с коронавирусом в областях следующая:
- Винницкая область - 330 случаев;
- Волынская область - 158 случаев;
- Днепропетровская область - 118 случаев;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 226 случаев;
- Закарпатская область - 196 случаев;
- Запорожская область - 134 случая;
- Ивано-Франковская область - 512 случаев;
- Кировоградская область - 246 случаев;
- м. Киев - 850 случаев;
- Киевская область - 333 случая;
- Львовская область - 253 случая;
- Луганская область - 24 случая;
- Николаевская область - 37 случаев;
- Одесская область - 137 случаев;
- Полтавская область - 63 случая;
- Ровенская область - 312 случаев;
- Сумская область - 83 случая;
- Тернопольская область - 414 случаев;
- Харьковская область - 73 случая;
- Херсонская область - 63 случая;
- Хмельницкая область - 49 случаев;
- Черновицкая область - 906 случаев;
- Черкасская область - 165 случаев;
- Черниговская область - 12 случаев.
В стране на амбулаторном лечении находятся 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.
По состоянию на утро 20 апреля в Центр общественного здоровья Украины поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщений о подозрении на COVID-19.
Кроме этого, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сегодняшний небольшой рост числа зараженных связан с тем, что 7 областей не подали информацию о результатах новых тестов. Так, не были получены данные из Винницкой, Луганской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областей.
По словам Степанова, за сутки сделано 1968 тестов ПЦР. Для сравнения – в одной Москве делают в сутки 18 тысяч тестов.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мире, по состоянию на 20 апреля, коронавирусом заражено 2 407 341 человек. Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 764 265 зарегистрированных больных.
- Также под данным МИД, за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Семеро украинских граждан скончались.