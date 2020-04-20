Залог в рассрочку и пробация. В Минюсте рассказали о втором этапе тюремной реформы

В Минюсте рассказали о втором этапе тюремной реформы – хотят внедрять пробационный надзор и делать залог доступным не только для богачей.

Об этом у себя в Facebook рассказал глава Министерства юстиции Денис Малюська.

"Для осужденных тюрьма – это по сути школа преступлений, и во время их пребывания в такой школе мы их обеспечиваем за бюджетные средства жильем, питанием, охраной. Большинство осужденных не хотят работать и мы это изменим", – говорит министр.

И первый шаг к этому – внедрение пробационного надзора. Во время пробационного периода осужденный должен будет устроиться на работу, пройти лечение, либо же отучиться. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг.

"Люди, которые проходят пробацию уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% людей абсолютно нормально ресоциализируются", – говорит Малюська.

Также в планах Минюста сделать общедоступным залог, как альтернативу СИЗО.

"Сейчас залог могут позволить себе только богачи, у которых есть много налички. Мы предлагаем принимать не только деньги, а и, например, недвижимость. Или же платить залог в рассрочку", – рассказал министр юстиции.

Из других нововведений – установление граничных сроков пребывания в СИЗО, более активное применение общественных работ, упразднение такого вида наказания как "ограничение свободы" и введение рейтинговой системы пенитенциарных учреждений.

Как ранее сообщал Фокус:

На днях в Минюсте предложили построить в украинских следственных изоляторах платные камеры повышенной комфортности.