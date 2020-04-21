Ради медиков: украинка пробежала 42 километровый марафон вокруг дома

Татьяна Гринева, соучредительница оздоровительных программ Fitness Geek Camp и Kind Challenge решила пробежать марафон длиной в 42,2 километра вокруг дома, чтобы собрать денег в помощь медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом она рассказала в Facebook.

Цель – собрать миллион гривен на покупку средств защиты для врачей и автоматических гематологических анализаторов крови. Но пока удалось собрать только более 250 тысяч.

Фото: facebook Татьяна Гринева

Бегать вокруг дома Татьяна решила из-за условий карантина. Сейчас она на самоизоляции. Дом – частный, так что пробежки по собственному двору нарушением не являются.

Один круг вокруг дома составляет 80 метров, так что бегунье понадобилось примерно четыре часа, чтобы выполнить обещанное. Бежала она в прямом эфире. Марафон сопровождала развлекательная программа. Диджей Даша Коломиец отыграла сет, а писательница Екатерина Бабкина читала отрывки своих произведений.

Собранные четверть миллиона потратят на четыре автоматические гематологические анализаторы крови и расходные материалы к ним. Это такие устройства, которые позволяют проводить исследования клеток крови и могут обрабатывать много образцов подряд. Также денег хватит на 3000 защитных костюмов и масок. Без них работа врачей с больными коронавирусом просто невозможна, а их критически не хватает.

Закупкой будет заниматься Украинская Биржа Благотворительности.

Напомним,основателем такого "марафонного" флешмоба можно считать 99-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура из Великобритании. Он собрал более 12 миллионов фунтов стерлингов для британской Национальной службы здравоохранения, гуляя вокруг своего садика в честь столетнего юбилея. Ветеран обязался обойти свой 25-метровый сад сто раз, что для человека его лет было нелегкой задачей. Изначально капитан Том Мур собирался собрать хотя бы несколько тысяч, которые должен был перечислить британской Национальной службы здравоохранения.