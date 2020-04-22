Семья из четырех человек может прожить на 16 тыс. гривен в месяц, – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что семья из четырех человек не сможет нормально прожить, если ее месячный доход будет составлять 8 тыс. грн.
В то же время он считает, что если оба члена семьи зарабатывают по 8 тыс. грн в месяц, то таких денег будет достаточно, даже если в семье есть двое детей.
"Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", – сказал Денис Шмыгаль.
Премьер-министр утверждает, что правительство дает людям возможность заработать деньги на недорогих рабочих местах, где зарплата может колебаться от 6 до 8 тыс. грн.
"Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем и так далее. Во-первых, мы, таким образом, уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест", – сказал Денис Шмыгаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что карантинные ограничения в Украине могут продлиться на неопределенный срок, хоть и в более мягкой форме.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевские врачи, работающие с зараженными коронавирусом, получат за март заработную плату в размене от 30 тыс до 50 тыс грн.
- Нацбанк рекомендовал банкам ввести "кредитные каникулы" для клиентов. При этом регулятор подчеркивают, что во время льготоного периода продолжаться начисляться проценты по кредитам, но оплатить их можно будет уже после завершения карантина.