Семья из четырех человек может прожить на 16 тыс. гривен в месяц, – Шмыгаль

Премьер-министр утверждает, что правительство дает людям возможность заработать деньги на недорогих рабочих местах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что семья из четырех человек не сможет нормально прожить, если ее месячный доход будет составлять 8 тыс. грн.

В то же время он считает, что если оба члена семьи зарабатывают по 8 тыс. грн в месяц, то таких денег будет достаточно, даже если в семье есть двое детей.

"Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", – сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр утверждает, что правительство дает людям возможность заработать деньги на недорогих рабочих местах, где зарплата может колебаться от 6 до 8 тыс. грн.

"Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем и так далее. Во-первых, мы, таким образом, уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест", – сказал Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что карантинные ограничения в Украине могут продлиться на неопределенный срок, хоть и в более мягкой форме.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевские врачи, работающие с зараженными коронавирусом, получат за март заработную плату в размене от 30 тыс до 50 тыс грн.