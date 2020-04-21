Киев из городского бюджета выделил на эти цели почти 10,8 млн грн

Киевские врачи, работающие с зараженными коронавирусом, получат за март заработную плату в размене от 30 тыс до 50 тыс грн.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, Киев из городского бюджета выделил на эти цели почти 10,8 млн грн.

"Таким образом, врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тыс гривен, медсестры – 25-30 тысяч и младший медицинский персонал – 20-25 тысяч гривен", – сказал Кличко.

В среднем доплата за март медперсоналу, работающего с больными Covid-19, составляет: врачам – 17 тыс. грн, медицинским сестрам – 13 тыс грн, младшему медицинскому персоналу – 11 тыс грн.

По словам мэра Киева, сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мерах по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн. В среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тыс грн, фельдшеры – 5,5 тыс грн, а санитары – 1,9 тыс грн.

Также департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным Covid-19.

Кстати, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: