Не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин, и мы все вышли и все забыли, — Шмыгаль

По словам премьера, мир как минимум два года будет жить в условиях борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что карантинные ограничения в Украине могут продлиться на неопределенный срок, хоть и в более мягкой форме.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Премьер-министр сообщил, что вводятся определения карантинных мероприятий и необходимости их введения "на уровнях – желтый, оранжевый, красный".

"Желтый – это, когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный – это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас", – пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что и после карантина придется жить в новых условиях и придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах.

"Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть, это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим", – сказал глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что правительство рассматривает 11 мая как желательную дату, после которой карантинные ограничения начнут смягчаться, однако не дал гарантий, что это произойдет.

"Все зависит от развития ситуации и, в частности, от того, как мы пройдем эти прогнозируемые два пика. Пока мы рассматриваем 11 мая как столь желанную границу, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предвидеть данные по коронавирусу не научился, все могут только догадываться", – сказал премьер-министр.

"Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важные сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест", – добавил он.

Шмыгаль также отметил, что коронавирус просто так не отступит, и бороться с ним придется, по меньшей мере, два последующих года.

"В условиях борьбы с коронавируса. ВОЗ предполагает, и мы с этим соглашаемся, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин, и мы все вышли и все забыли", – сказал Шмыгаль.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что если бы в Украине не был введен карантинный режим из-за коронавируса, то количество больных уже достигло бы 180 тысяч.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 12 мая.