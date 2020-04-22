Кабмин ввел госрегулирование цен на продукты, лекарства и антисептики (список)

Кабмин на сегодняшнем заседании из-за пандемии коронавируса и карантина принял постановление, которое вводит государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен на товары из утвержденного списка. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Приводим список таких товаров.

Товары, имеющие социальную значимость:

1) крупа гречневая

2) сахар песок

3) мука пшеничная (высший сорт)

4) макаронные изделия отечественного производства

5) молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)

6) хлеб ржано-пшеничный

7) яйца куриные категории С1

8) птица (тушка куриная)

9) вода минеральная без газа

10) масло сливочное жирностью 72,5%

Лекарственные средства, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

1) Paracetamol

2) Azithromycin

3) Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

4) Ampicillin \ Amoxicillin

5) Ceftriaxone

6) Moxifloxacin

Добавлено в список Уполномоченным по правам человека с голоса на заседании Кабмина

1) Гидроксихлорохин

2) Фавипиравир

3) Ремдесивир

Антисептики и дезинфицирующие средства:

1) Хлоргексидин

2) Этанол

3) Повидон йода

4) Средство на спиртовой основе для протирания рук

5) Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования

6) Хлороксиленол

7) Спиртосодержащей антисептик для рук карманный

8) Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей

9) Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи

10) Моечно-дезинфицирующее средство для стирки

11) Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты:

1) Шапочка медицинская одноразовая

2) Медицинская маска

3) Халат изоляционный медицинский одноразовый

4) Костюм биологической защиты / комбинезон

5) Водонепроницаемые лабораторные костюмы

6) Перчатки медицинские стерильные или нестерильные

7) Перчатки нитриловые

8) Перчатки латексные неопудренные

9) Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)

10) Полнолицевая маска / полумаска

11) Защитный щиток

12) Защитные очки

13) Респиратор FFP2 или FFP3

14) Фартук медицинский

15) Бахилы одноразовые

16) Резиновые сапоги

17) Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук

18) Медицинская марля

19) Защитная полумаска

20) Фильтры для масок

Как ранее сообщал Фокус: