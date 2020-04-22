Статистика коронавируса в Украине на 22 апреля: за сутки 467 новых случаев
2020-04-22 09:53:00
В стране зафиксирован 174 летальный случай, а 424 пациента выздоровели
В Украине по состоянию на утро 22 апреля лабораторно подтверждены 6592 случая коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 467 новых случаев.
Об этом сообщает Минздрав.
В стране зафиксирован 174 летальный случай, а 424 пациента выздоровели.
На амбулаторном лечении находятся 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей. Среди заболевших 1245 медицинских работников.
Среди жертв коронавируса - 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет (85%).
Статистика коронавируса по регионам:
– Винницкая область - 349 случаев;
– Волынская область - 176 случаев;
– Днепропетровская область - 150 случаев;
– Донецкая область - 16 случаев;
– Житомирская область - 287 случаев;
– Закарпатская область - 218 случаев;
– Запорожская область - 141 случай;
– Ивано-Франковская область - 559 случаев;
– Кировоградская область - 251 случай;
– г. Киев - 989 случаев;
– Киевская область - 390 случаев;
– Львовская область - 247 случаев;
– Луганская область - 26 случаев;
– Николаевская область - 82 случая;
– Одесская область - 148 случаев;
– Полтавская область - 116 случаев;
– Ровенская область - 341 случай;
– Сумская область - 86 случаев;
– Тернопольская область - 471 случай;
– Харьковская область - 82 случая;
– Херсонская область - 72 случая;
– Хмельницкая область - 54 случая;
– Черновицкая область - 1053 случая;
– Черкасская область - 206 случаев;
– Черниговская область - 13 случаев.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.
Также заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что уже на этой неделе Кабмин обещает смягчить карантин в Украине.
- В Украине по состоянию на утро 21 апреля лабораторно подтверждены 6125 случаев коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 415 новых случаев.