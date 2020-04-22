Статистика коронавируса в Украине на 22 апреля: за сутки 467 новых случаев

2020-04-22 09:53:00

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В стране зафиксирован 174 летальный случай, а 424 пациента выздоровели

В Украине по состоянию на утро 22 апреля лабораторно подтверждены 6592 случая коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 467 новых случаев.

Об этом сообщает Минздрав.

В стране зафиксирован 174 летальный случай, а 424 пациента выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей. Среди заболевших 1245 медицинских работников. 

Среди жертв коронавируса - 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет (85%).

Статистика коронавируса по регионам:

–    Винницкая область - 349 случаев;
–    Волынская область - 176 случаев;
–    Днепропетровская область - 150 случаев;
–    Донецкая область - 16 случаев;
–    Житомирская область - 287 случаев;
–    Закарпатская область - 218 случаев;
–    Запорожская область - 141 случай;
–    Ивано-Франковская область - 559 случаев;
–    Кировоградская область - 251 случай;
–    г. Киев - 989 случаев;
–    Киевская область - 390 случаев;
–    Львовская область - 247 случаев;
–    Луганская область - 26 случаев;
–    Николаевская область - 82 случая;
–    Одесская область - 148 случаев;
–    Полтавская область - 116 случаев;
–    Ровенская область - 341 случай;
–    Сумская область - 86 случаев;
–    Тернопольская область - 471 случай;
–    Харьковская область - 82 случая;
–    Херсонская область - 72 случая;
–    Хмельницкая область - 54 случая;
–    Черновицкая область - 1053 случая;
–    Черкасская область - 206 случаев;
–    Черниговская область - 13 случаев.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Также заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.

Как ранее сообщал Фокус:

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