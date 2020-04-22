Статистика коронавируса в Украине на 22 апреля: за сутки 467 новых случаев

В стране зафиксирован 174 летальный случай, а 424 пациента выздоровели

В Украине по состоянию на утро 22 апреля лабораторно подтверждены 6592 случая коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 467 новых случаев.

Об этом сообщает Минздрав.

В стране зафиксирован 174 летальный случай, а 424 пациента выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей. Среди заболевших 1245 медицинских работников.

Среди жертв коронавируса - 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет (85%).

Статистика коронавируса по регионам:

– Винницкая область - 349 случаев;

– Волынская область - 176 случаев;

– Днепропетровская область - 150 случаев;

– Донецкая область - 16 случаев;

– Житомирская область - 287 случаев;

– Закарпатская область - 218 случаев;

– Запорожская область - 141 случай;

– Ивано-Франковская область - 559 случаев;

– Кировоградская область - 251 случай;

– г. Киев - 989 случаев;

– Киевская область - 390 случаев;

– Львовская область - 247 случаев;

– Луганская область - 26 случаев;

– Николаевская область - 82 случая;

– Одесская область - 148 случаев;

– Полтавская область - 116 случаев;

– Ровенская область - 341 случай;

– Сумская область - 86 случаев;

– Тернопольская область - 471 случай;

– Харьковская область - 82 случая;

– Херсонская область - 72 случая;

– Хмельницкая область - 54 случая;

– Черновицкая область - 1053 случая;

– Черкасская область - 206 случаев;

– Черниговская область - 13 случаев.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Также заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что уже на этой неделе Кабмин обещает смягчить карантин в Украине.