Украина может получить от ЕС 1,2 млрд евро льготного кредита на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссия решила предоставить макро финансовую помощь в размере 3 млрд евро десяти соседним государствам, что позволит им ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса. Это решение принято Еврокомиссией в рамках общей стратегии Team Europe помощи странам-партнерам в борьбе с коронавирусом, утвержденной в начале апреля. Пакет помощи должен быть еще одобрен Европейским парламентом и Европейским советом.

Еврокомиссия предполагает распределить средства следующим образом:

Украина – 1,2 млрд евро;

Тунис – 600 млн;

Босния и Герцеговина – 250 млн;

Иордания – 200 млн;

Албания – 180 млн;

Северная Македония – 160 млн;

Грузия – 150 млн;

Косово – 100 млн;

Молдова – 100 млн;

Черногория – 60 млн.

Помощь будет предоставлена в виде займов "на очень выгодных условиях для удовлетворения самых насущных финансовых потребностей".

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", – отметил президент Владимир Зеленский.

По данным Worldometer, на сегодняшний день в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, умерли 180 тыс., выздоровели более 706 тыс.

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