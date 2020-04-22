Украина может получить от ЕС 1,2 млрд евро льготного кредита на борьбу с коронавирусом
2020-04-22 18:01:19
Средства предоставят в виде займа на "очень выгодных условиях"
Еврокомиссия решила предоставить макро финансовую помощь в размере 3 млрд евро десяти соседним государствам, что позволит им ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса. Это решение принято Еврокомиссией в рамках общей стратегии Team Europe помощи странам-партнерам в борьбе с коронавирусом, утвержденной в начале апреля. Пакет помощи должен быть еще одобрен Европейским парламентом и Европейским советом.
Еврокомиссия предполагает распределить средства следующим образом:
- Украина – 1,2 млрд евро;
- Тунис – 600 млн;
- Босния и Герцеговина – 250 млн;
- Иордания – 200 млн;
- Албания – 180 млн;
- Северная Македония – 160 млн;
- Грузия – 150 млн;
- Косово – 100 млн;
- Молдова – 100 млн;
- Черногория – 60 млн.
Помощь будет предоставлена в виде займов "на очень выгодных условиях для удовлетворения самых насущных финансовых потребностей".
"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", – отметил президент Владимир Зеленский.
По данным Worldometer, на сегодняшний день в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, умерли 180 тыс., выздоровели более 706 тыс.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минэкономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий лесных пожаров в Житомирской области.
- Кабмин из-за пандемии коронавируса и карантина принял постановление, которое вводит государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен на товары из утвержденного списка.