Украина нервничает из-за задержек выплаты $50 млрд из замороженных активов РФ, — Bloomberg

50 миллиардов долларов от замороженных российских активов должны поступить в Киев к концу года. Однако блок из 27 стран-членов ЕС пока не смог зафиксировать соглашение.

Related video

По словам осведомленных источников, украинские власти все больше обеспокоены задержками в завершении сделки, которая позволит получить поддержку в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных активов российского Центробанка. Об этом пишет Bloomberg.

Эти средства должны поступить в Киев к концу года в соответствии с соглашением "Большой семерки", достигнутым в июне. Оно предусматривает синдицированный кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученной с течением времени от замороженных российских средств на сумму около 280 миллиардов долларов.

Но реализация плана была осложнена требованиями США и риском того, что Венгрия замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкциях против России, по словам людей, которые говорили на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями.

Финансирование окажет крайне необходимую поддержку Украине, поскольку полномасштабная война уже идет 2,5 года. Украинские силы изо всех сил пытаются остановить изнурительное наступление России на востоке, одновременно перебрасывая ресурсы на новый фронт в Курской области.

Хотя временные рамки соглашения G7 простираются до конца года, Украине потребуется решение в сентябре, когда обзор финансирования Международным валютным фондом повлечет за собой гарантии того, что бюджетные требования Киева будут выполнены, сказал один из людей.

"Нам нужен реальный механизм. Соответствующие обсуждения продолжаются слишком долго, и нам, наконец, нужны решения", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Важно

Страны G7 передадут Украине 50 млрд долларов. Что это за деньги и повлияет ли это на госдолг

Союзники Украины заморозили активы Центрального банка России, большая часть которых находится в Европе, после вторжения кремлевских войск в феврале 2022 года, а Запад потребовал, чтобы средства были использованы для компенсации ущерба и помощи в восстановлении Украины после войны.

В чем проблема реализации соглашения

Реализация соглашения G7 столкнулась с проблемой из-за опасений США, что ЕС необходимо продлевать заморозку активов каждые шесть месяцев, а также более широких санкций против Москвы. США запросили более надежные гарантии, которые смягчили бы опасения администрации президента Джо Байдена по поводу подписания кредита без одобрения Конгресса.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, попросивший не называть его имени, сказал, что США хотят получить от союзников заверения в том, что российские активы останутся обездвиженными до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое мирное соглашение, и Россия не заплатит за ущерб, нанесенный вторжением. Если это произойдет, сказал чиновник, США уверены, что деньги могут начать распределяться к концу года.

В прошлом месяце ЕС представил государствам-членам два варианта заморозки активов на более длительный период. Блок из 27 членов пока не смог зафиксировать соглашение — и некоторые чиновники скептически относятся к тому, что решение будет найдено, учитывая послужной список Венгрии, которая блокировала усилия по возобновлению санкционных мер более шести месяцев.

Некоторые чиновники утверждают, что постоянное обязательство ЕС и G7 заморозить средства до тех пор, пока Россия не согласится выплатить Украине ущерб, должно развеять опасения США.

Представитель Европейской комиссии сказал, что работа продолжается, и потребуются дальнейшие обсуждения, которые возобновятся в ближайшие недели. Представитель венгерского министерства иностранных дел не ответил на запрос о комментарии.

По словам другого источника, фонды центрального банка, вероятно, станут приоритетом для дипломатов ЕС, поскольку официальный Брюссель возвращается с летних каникул.

Этот вопрос уже находится в центре внимания в последней политической борьбе в Германии. Отвергая сообщение, что Берлин ограничил военное финансирование Украины сверх средств, уже выделенных в ходе бюджетных переговоров, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать помощь, и указал на соглашение G7 как на основной новый источник финансирования. Немецкий политик заявил, что соглашение "технически сложное, но политически проясненное".

По оценкам, выручка центрального банка составит до 5 млрд евро (5,6 млрд долларов США) в год — и каждый член G7 будет нести ответственность за покрытие своей доли кредитов, если активы будут разморожены. Пакт G7 предусматривает, что ЕС и США предоставят кредиты на сумму около 20 млрд долларов США или более каждый, а Великобритания, Канада и Япония внесут вклад в виде более мелких кредитов.

Согласно результатам первой половины года, по состоянию на июнь, около 173 млрд евро санкционированных активов хранятся в бельгийской клиринговой палате Euroclear. ЕС отдельно согласился предоставить Киеву прибыль, полученную от этих фондов, с первоначальным взносом в размере 1,6 млрд евро, выпущенным в конце июля.

С момента их иммобилизации фонды заработали около 3,4 млрд евро, хотя прибыль, полученная до 15 февраля, будет удерживаться Euroclear в качестве буфера для покрытия текущих и будущих рисков, таких как судебные разбирательства.

Напомним, ранее Фокус писал, что Венгрия — не единственная помеха на пути получения выплат от замороженных активов РФ.

Ранее сообщалось, что в Европе существуют опасения, что передача Украине российских активов подорвет доверие к европейской экономике, другие страны будут опасаться держать свои средства именно в этих странах ЕС. Поэтому международные партнеры пока не рассматривают возможность конфисковать и передать их Украине.