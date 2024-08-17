"Некорректные манипуляции": МИД об отмене дополнительного финансирования Украины от Германии

По словам представителя МИД Георгия Тихого, в прошлом году в бюджет Германии также закладывали одну сумму, а во время его принятия она выросла. В МИД рассчитывают на дополнительное финансирование и в этом году.

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Бюджет Германии на следующий год будет утвержден в ноябре 2024 года, поэтому сообщения о том, что немецкая сторона не будет выделять дополнительной финансовой поддержки Украине являются манипулятивными. Об этом в комментарии "Укринформу" заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", — сказал Тихий.

Он уточнил, что утверждение немецкого бюджета на следующий год ожидается в ноябре, и только после этого будет известен уровень поддержки Украины в 2025 году.

Тихий подчеркнул, что в прошлом году в Германии также сначала запланировали выделить Украине определенную сумму средств во время бюджетного процесса, однако уже осенью 2023 года эта сумма выросла, когда приняли сам бюджет.

Он заверил, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки Украины и поблагодарил Германию за европейское лидерство в поддержке Украины.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", — подчеркнул Тихий.

Напомним, 17 августа немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung обнародовало материал, в котором говорится о том, что из-за мер жесткой экономии со стороны канцелярии и Министерства финансов Германии дополнительные заявки на военную помощь Украине больше не будут утверждаться.