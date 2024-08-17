"Некоректні маніпуляції": МЗС про скасування додаткового фінансування України від Німеччини

За словами речника МЗС Георгія Тихого, минулого року у бюджет Німеччини також закладали одну суму, а під час його ухвалення вона зросла. У МЗС розраховують на додаткове фінансування і цьогоріч.

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Бюджет Німеччини на наступний рік буде затверджений у листопаді 2024 року, тому повідомлення про те, що німецька сторона не виділятиме додаткової фінансової підтримки Україні є маніпулятивними. Про це в коментарі "Укрінформу" заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", — сказав Тихий.

Він уточнив, що затвердження німецького бюджету на наступний рік очікується у листопаді, і лише після цього буде відомий рівень підтримки України у 2025 році.

Тихий підкреслив, що минулого року у Німеччині також спочатку запланували виділити Україні певну суму коштів під час бюджетного процесу, проте вже восени 2023 року ця сума зросла, коли ухвалили сам бюджет.

Він запевнив, що українська сторона продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки України та подякував Німеччині за європейське лідерство у підтримці України.

"Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", — наголосив Тихий.

Нагадаємо, 17 серпня німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що через заходи жорсткої економії з боку канцелярії та Міністерства фінансів Німеччини додаткові заявки на військову допомогу Україні більше не будуть затверджуватись.