Україна нервує через затримки виплати $50 млрд із заморожених активів РФ, — Bloomberg

50 мільярдів доларів від заморожених російських активів мають надійти до Києва до кінця року. Однак блок із 27 країн-членів ЄС поки що не зміг зафіксувати угоду.

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За словами обізнаних джерел, українська влада дедалі більше занепокоєна затримками в завершенні угоди, яка дасть змогу отримати підтримку в розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок прибутку від заморожених активів російського Центробанку. Про це пише Bloomberg.

Ці кошти мають надійти до Києва до кінця року відповідно до угоди "Великої сімки", досягнутої в червні. Вона передбачає синдикований кредит, який буде погашений за рахунок прибутку, отриманого з плином часу від заморожених російських коштів на суму близько 280 мільярдів доларів.

Але реалізація плану була ускладнена вимогами США і ризиком того, що Угорщина сповільнить ухвалення будь-якого загальноєвропейського рішення про підтримку України або санкції проти Росії, за словами людей, які говорили на умовах анонімності, оскільки переговори відбуваються за закритими дверима.

Фінансування надасть вкрай необхідну підтримку Україні, оскільки повномасштабна війна вже триває 2,5 роки. Українські сили щосили намагаються зупинити виснажливий наступ Росії на сході, одночасно перекидаючи ресурси на новий фронт у Курській області.

Хоча тимчасові рамки угоди G7 простягаються до кінця року, Україні знадобиться рішення у вересні, коли огляд фінансування Міжнародним валютним фондом потягне за собою гарантії того, що бюджетні вимоги Києва будуть виконані, сказав один з обізнаних із ситуацією людей.

"Нам потрібен реальний механізм. Відповідні обговорення тривають занадто довго, і нам, нарешті, потрібні рішення", — заявив нещодавно президент України Володимир Зеленський.

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Союзники України заморозили активи Центрального банку Росії, більша частина яких перебуває в Європі, після вторгнення кремлівських військ у лютому 2022 року, а Захід зажадав, щоб кошти були використані для компенсації шкоди та допомоги у відновленні України після війни.

У чому проблема реалізації угоди

Реалізація угоди G7 зіткнулася з проблемою через побоювання США, що ЄС необхідно продовжувати заморожування активів кожні шість місяців, а також ширших санкцій проти Москви. США запросили більш надійні гарантії, які пом'якшили б побоювання адміністрації президента Джо Байдена з приводу підписання кредиту без схвалення Конгресу.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, який попросив не називати його імені, сказав, що США хочуть одержати від союзників запевнення в тому, що російські активи залишаться нерухомими доти, доки не буде досягнута справедлива мирна угода, і Росія не заплатить за шкоду, завдану вторгненням. Якщо це станеться, сказав чиновник, США впевнені, що гроші можуть почати розподілятися до кінця року.

Минулого місяця ЄС представив державам-членам два варіанти заморозки активів на більш тривалий період. Блок із 27 членів поки що не зміг зафіксувати угоду — і деякі чиновники скептично ставляться до того, що рішення буде знайдено з огляду на послужний список Угорщини, яка блокувала зусилля з поновлення санкційних заходів понад шість місяців.

Деякі чиновники стверджують, що постійне зобов'язання ЄС і G7 заморозити кошти доти, доки Росія не погодиться виплатити Україні збитки, має розвіяти побоювання США.

Представник Європейської комісії сказав, що робота триває, і знадобляться подальші обговорення, які відновляться найближчими тижнями. Представник угорського міністерства закордонних справ не відповів на запит про коментар.

За словами іншого джерела, фонди центрального банку, ймовірно, стануть пріоритетом для дипломатів ЄС, оскільки офіційний Брюссель повертається з літніх канікул.

Це питання вже перебуває в центрі уваги в останній політичній боротьбі в Німеччині. Відкидаючи повідомлення, що Берлін обмежив військове фінансування України понад кошти, вже виділені під час бюджетних переговорів, канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжить надавати допомогу, і вказав на угоду G7 як на основне нове джерело фінансування. Німецький політик заявив, що угода "технічно складна, але політично прояснена".

За оцінками, виручка центрального банку становитиме до 5 млрд євро (5,6 млрд доларів США) на рік — і кожен член G7 нестиме відповідальність за покриття своєї частки кредитів, якщо активи будуть розморожені. Пакт G7 передбачає, що ЄС і США нададуть кредити на суму близько 20 млрд доларів США або більше кожен, а Велика Британія, Канада і Японія зроблять внесок у вигляді дрібніших кредитів.

Згідно з результатами першої половини року, станом на червень, близько 173 млрд євро санкціонованих активів зберігаються в бельгійській кліринговій палаті Euroclear. ЄС окремо погодився надати Києву прибуток, отриманий від цих фондів, з початковим внеском у розмірі 1,6 млрд євро, випущеним наприкінці липня.

З моменту їхньої іммобілізації фонди заробили близько 3,4 млрд євро, хоча прибуток, отриманий до 15 лютого, буде утримуватися Euroclear як буфер для покриття поточних і майбутніх ризиків, таких як судові розгляди.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Угорщина — не єдина перешкода на шляху отримання виплат від заморожених активів РФ.

Раніше повідомлялося, що в Європі існують побоювання, що передача Україні російських активів підірве довіру до європейської економіки, інші країни побоюватимуться тримати свої кошти саме в цих країнах ЄС. Тому міжнародні партнери поки що не розглядають можливість конфіскувати і передати їх Україні.