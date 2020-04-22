Тернопольского митрополита УПЦ МП с коронавирусом положили в киевскую больницу
У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП Сергия обнаружили коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице в Киеве.
Об этом на брифинге сообщил заменачальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев.
По его словам, COVID-19 подтвердили у четырех священников и дьякона, которые "имеют отношение к Почаеву".
"Также в Киеве находится первосвященник Сергей – настоятель храма Веры, Надежды и Любви. Мы эту информацию передали полиции, потому что киевским коллегам он дал один адрес, а как мы выяснили, он имеет несколько мест жительства", – говорит Паничев.
"Места его проживания нам интересны с точки зрения выявления и обследования всех контактных", - пояснил замначальника лабцентра.
21 апреля Почаев и лавру из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин. На въездах в город установили четыре "карантинных поста", на которых в круглосуточном режиме дежурят полицейские, спасатели и военные Кременецкого военкомата.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 апреля полицейские сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.
- На следующий день в Тернопольском областном лабцентре отчитались о вспышке коронавируса в Почаеве: в одном только городе – 13 новых случаев. По всей остальной области – 11.
- Тогда же в Кременецкой райгосадминистрации решили закрыть Почаев на карантин, но СМИ писали, якобы соответствующее постановление комиссии было принято с нарушением законодательства.