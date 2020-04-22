Тернопольского митрополита УПЦ МП с коронавирусом положили в киевскую больницу

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП Сергия обнаружили коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице в Киеве.

Об этом на брифинге сообщил заменачальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев.

По его словам, COVID-19 подтвердили у четырех священников и дьякона, которые "имеют отношение к Почаеву".

"Также в Киеве находится первосвященник Сергей – настоятель храма Веры, Надежды и Любви. Мы эту информацию передали полиции, потому что киевским коллегам он дал один адрес, а как мы выяснили, он имеет несколько мест жительства", – говорит Паничев.

"Места его проживания нам интересны с точки зрения выявления и обследования всех контактных", - пояснил замначальника лабцентра.

21 апреля Почаев и лавру из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин. На въездах в город установили четыре "карантинных поста", на которых в круглосуточном режиме дежурят полицейские, спасатели и военные Кременецкого военкомата.

Как ранее сообщал Фокус:

19 апреля полицейские сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.

На следующий день в Тернопольском областном лабцентре отчитались о вспышке коронавируса в Почаеве: в одном только городе – 13 новых случаев. По всей остальной области – 11.