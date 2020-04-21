Решение закрыть Почаев на въезд и выезд было незаконным, – СМИ

На священников Почаевской лавры открыли уголовное производство

Постановление районной комиссии Кременецкой райгосадминистрации о закрытии на въезд и выезд города Почаев (Тернопольская область) было принято с нарушением законодательства.

Об этом изданию "Бабель" заявили в Управлении Нацполиции в Тернопольской области.

В ведомстве отметили, что у местных властей нет правовых полномочий закрывать город на усиленный карантин.

"Заседание комиссии проводилось без юристов. В стране нет военного положения, а потому такое решение незаконно. Полиция будет работать в штатном режиме", – заявили в пресс-службе управления.

По данным СМИ, в настоящее время комиссия проводит повторное заседание, после чего примет новое решение по карантинным мерам. На данный момент в Почаеве и на его границах стоят всего три полицейских поста.

Кроме того, полиция открыла уголовное производство в отношении священнослужителей Свято-Успенской Почаевской лавры (Московский патриархат) за нарушение санитарных норм и правил.

Ранее заместитель главы Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич сообщил, что ввиду роста заболеваемости в регионе, Почаев 21 апреля с 10:00 закрывают на въезд и выезд. Полицейские сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.

Отметим, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Всего участие в богослужениях по случаю Пасхи приняли почти 130 000 граждан. Во время них порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии, которые следили за соблюдением карантинных ограничений.