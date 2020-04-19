130 тысяч человек приняли участие в пасхальных богослужениях, – полиция

Порядок обеспечивали более 26 тысяч правоохранителей

Всего участие в богослужениях по случаю Пасхи приняли почти 130 000 граждан. Во время них порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии, которые следили за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

Однако, по его словам, не все соблюдали карантинные условия.

"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. Впрочем, в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культурных сооружениях на территории 13-ти областей", – сказал Клименко.

По его словам, полицейские составили три административных протокола и открыли одно уголовное дело. Остаток материалов изучают для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией коронавируса в Украине и когда закончится карантин. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Но и сразу после этого рассчитывать на спад не стоит, уверена она. «Первомайские дни наши люди традиционно используют для отдыха и общения друг с другом», – напоминает она. И нет никакой уверенности в том, что карантин заставит украинцев отказаться от совместных посиделок. В связи с этим эпидемиолог прогнозирует уменьшение инфицирования лишь после 8 мая.

Как ранее сообщал Фокус: