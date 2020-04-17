Бог и намерения целует. Почему УПЦ МП зовет прихожан под храмы и что рекомендуют другие церкви

19 апреля православные и греко-католики Украины будут праздновать самый важный христианский праздник – Воскресение Христово. Однако из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, празднование может пройти без привычных очередей у храмов и освящений пасок. Церковные службы будут транслироваться по центральным каналам страны и страницам в социальных сетях. В преддверии Пасхи Фокус пообщался с представителями церквей Украины и узнал, как священнослужители готовятся к празднику.

12 апреля, когда христиане восточного обряда отмечали Вербное воскресенье, а западного – Пасху, в разных регионах Украины наблюдались большие скопления людей и причастие одной ложкой. По данным полиции, несмотря на карантин в праздник произошло более 14,5 тыс. богослужений, а в храмы пришли около 127 тыс. верующих, тогда как в прошлом году это количество составляло почти миллион граждан. Уже на следующий день, 13 апреля Киево-Печерская лавра была закрыта на карантин, после того как количество заболевших коронавирусом в православном монастырском комплексе превысило 90 человек. Помимо этого за прошедшую неделю в лавре умерли два монаха. В УПЦ МП не подтвердили информацию о том, что причиной смерти священнослужителей стал именно Covid-19.

Помимо этого 6 апреля в Тернопольской области умер священник Олег Винницкий из райцентра Залещики, ставший первым инфицированным коронавирусом пациентом в Тернопольской области. По словам замглавы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, священник, не зная, что болен китайской инфекцией, успел пообщаться примерно с пятью сотнями людей.

Все эти данные и введенный карантин поставили под вопрос привычное для украинцев празднование Пасхи с церковными службами в храмах и освящением праздничных блюд. Несмотря на то что властью было принято решение не закрывать храмы, священнослужители заявляют, что попасть в церкви на праздничную службу будет невозможно. Как аналог представители церквей и власти предлагают поучаствовать в молитве дома, благодаря онлайн-трансляции. Либо же во дворе церкви, но с использованием всех санитарно-эпидемиологических правил.

УПЦ (МП). Бог и намерения целует

В Сети появлялась информация, что в Офисе президента Украины разрабатывается инициатива "пасхальных наборов на дом". Заключается она в том, что куличи будут массово освящаться батюшками прямо после выпекания, после чего совместными усилиями социальных служб, бизнеса и волонтёров развозиться по домам нуждающихся в них. Архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Климент считает, что президентская инициатива имеет право на жизнь. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу.

"Теоретически это сделать несложно. Думаю, в этом году много людей не смогут освятить свои пасхальные корзинки даже по той причине, что без общественного транспорта зачастую невозможно добраться к храму. Я слышал, что есть даже такая государственная программа, в которую включены некоторые производители хлеба для рассылки куличей по почте. Церковь активно подключается к таким проектам. Благодаря благотворительной помощи мы стараемся не оставить самых бедных без пасхальных угощений. Кстати, это становится, как теперь говорят, трендом. Сегодня все чаще к нам обращаются руководители пекарен и ресторанов с предложением освятить испеченные ими куличи для доставки неимущим", – рассказывает священнослужитель.

По словам митрополита, онлайн-трансляция службы – привычная процедура. Однако в этом году она пройдет со своими особенностями.

"Такие трансляции уже давно стали традиционными. Церковь много лет сотрудничает с одним из телеканалов. Эти трансляции собирают аудиторию в несколько млн зрителей. В храме предварительно устанавливается аппаратура для съемки. Это просветительский проект, который позволяет зрителям больше узнать о Церкви. В этом году трансляция будет иметь немного другой смысл. Ведь для большинства верующих богослужение в пасхальную ночь будет недоступно. Глядя на богослужение с экранов телевизоров, у них будет единственный шанс ощутить свою причастность к пасхальным торжествам. Конечно, трансляция – это не само богослужение. Молитва в храме имеет особый смысл, тем более что речь идет не просто о молитве, а о богослужении. Но в этом году, похоже, весь пасхальный цикл будет со своими особенностями", – размышляет священник.

Ранее предстоятель Украинской православной церкви (МП) митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин. По словам митрополита Климента, все эпидемиологические правила будут соблюдены, а каждому прихожанину выдадут по бесплатной медицинской маске.

"Представители власти заверили прихожан, что храмы закрываться не будут. В каждом нашем храме будет богослужение в пасхальную ночь. Однако это не означает, что все желающие смогут попасть внутрь храма. Действует суровое карантинное ограничение – в помещении одновременно может быть не более 10 человек. Это, конечно, очень мало. Остальным придется провести Пасху у стен храма в церковном дворе. Для этого нужно будет выстроиться так, чтобы расстояние между людьми было не менее1,5–2 м. Это так называемое социальное расстояние, при котором нельзя заразиться инфекцией. Кроме того, каждому желающему будет бесплатно предоставлена новая медицинская маска. Такой проект нашей Церкви помог осуществить благотворительный фонд "Покрова Божией Матери", – рассказывает митрополит Климент

Митрополит поздравил украинцев с наступающим праздником и отметил, что в момент, когда весь мир напуган коронавирусной инфекцией, необходимо верить в лучшее.

"Есть такое выражение: "Бог и намерения целует". То есть Он, конечно же, знает, что мы искренне хотим пойти на Пасху в храм. И если по объективным причинам кто-то не сможет этого сделать, Бог радуется и нашему доброму намерению и в данной ситуации принимает его, как принял бы свершившийся поступок. Несмотря на драму, которую привнес в нашу жизнь вынужденный карантин, я бы очень хотел поздравить всех с праздником Пасхи. Пусть помощь Божья поможет нам преодолеть все жизненные испытания и преобразит нас светом Христова Воскресения!" – сказал митрополит Климент.

ПЦУ. В храм только индивидуально

В Православной церкви Украины не ответили на вопросы Фокуса о том, как священнослужители ПЦУ намерены встречать Пасху в условиях коронавирусной инфекции и режима самоизоляции. Тем не менее 10 апреля были опубликованы рекомендации Синода ПЦУ относительно празднования Пасхи во время карантина.

В опубликованном заявлении сказано, что ПЦУ не будет проводить совместных освящений пасхальных блюд и вербы в храмах и на прихрамовых территориях, чтобы не допускать скопления людей, а посещение кладбищ в поминальные дни перенесено на 6 июня.

"Во время богослужений в храмах могут быть священнослужители, верующие, певцы и т. п., но всего их может быть не больше 10 человек. Вне богослужения в больших храмах одновременно не может быть более двух человек, а в небольших – не более одного", – сказано в заявлении.

Также Синод призвал прихожан оставаться дома во время празднования Пасхи и присоединиться к службе онлайн.

"Находясь дома и приобщаясь к богослужению с помощью трансляции, верующие должны слушать богослужение и совершать молитву перед иконой, находясь в доме, как в храме, соблюдая обычные правила участия в храмовом богослужении, не допускать отношения к трансляции богослужения только как к просмотру зрелища", – говорится в рекомендациях.

В заявлении сказано, что верующим, которые придут индивидуально в храм во внеслужебное время, не будут отказывать.

В ПЦУ уточняют, что в малых населенных пунктах Синод ПЦУ поручил информировать мирян относительно проведения освящения пасхальных блюд у мест проживания, на улице рядом с домом или во дворе с соблюдением "социальной дистанции". Во время индивидуального освящения пасхальных блюд у мест проживания верующих следует не допускать их скопления и контролировать соблюдение общих норм карантина.

Кроме того, по договоренности с соответствующими учреждениями будет организовано заблаговременное освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи. В ПЦУ просят, чтобы во время приобретения верующие были письменно проинформированы, что их блюда уже освящены.

В завершении Синод рекомендовал священнослужителям и церковнослужителям, достигшим возраста 60 лет, придерживаться общих ограничений, если их обязанности на время карантина могут выполнять другие священнослужители.

УПЦ КП. Такого не было даже в СССР

Священник Владимирского собора, который относится к УПЦ Киевского патриархата, рассказал Фокусу, что президентская инициатива "Пасхальные наборы на дом" уже осуществляется.

"Священник нашего Владимирского собора сегодня с утра уже ездил в пекарни. Там он освятил куличи в соответствии со всеми эпидемиологическими правилами, которые дальше уже будут отправляться в магазины и нуждающимся пенсионерам, многодетным семьям и людям, которым необходима поддержка общества. Притом для понимания людей на куличах будет написано, что они освящены священником УПЦ Киевского патриархата", – говорит отец Александр.

Священник рассказывает, что такой исключительной Пасхи не было даже во времена Советского Союза.

"Наш собор с самого начала карантина проводил онлайн-трансляции, еще до призыва президента. Люди, у которых нет возможности прийти в церковь, в социальных сетях следили за службой. Нужно поблагодарить власть, потому что она не закрывает храмы, службы продолжают осуществляться, при этом соблюдаются все постановления МОЗ и Кабмина. На всех людях маски, все придерживаются дистанции. Старожилы говорят, что такой Пасхи, которая нас ждет, не было даже в советское время. Да, тогда власть была безбожной, но люди все равно шли в церковь и освящали куличи", – рассказывает батюшка.

По словам отца Александра, несмотря на карантинные мероприятия у прихожан будет возможность освятить корзины с едой. При этом в УПЦ КП гарантируют отсутствие скопления людей.

"Всю субботу и воскресенье на улице у храма будет находиться священник, который заранее провел службу. К нему будут подходить люди с корзинами, и он будет их освящать. Таким образом, скоплений людей не будет, все будет проходить быстро", – говорит мужчина.

Отец Александр напомнил, что Пасха – это в первую очередь воскрешение Иисуса. По словам священника, важен посыл, с которым ты встречаешь праздник, а не место.

"Мы должны понимать, что Пасха – это не колбаса и не яйца. Это победа Христа над смертью, победа добра над злом, где бы мы его ни встретили. Самое главное – помолиться за наших врачей, друг за друга, за нашу Родину. Хочется пожелать душевного мира, радости для всего украинского народа, верующего или нет. Нужно понимать, что, если мы остаемся дома в этот день, мы, таким образом, показываем любовь к ближним", – заявил священнослужитель.

УГКЦ. Трансляция молитвы – это вам не сериал

Руководитель департамента информации Украинской греко-католической церкви, протоиерей Игорь Яцив, считает, что акция "Пасхальные наборы на дом" не должна проходить на коммерческой основе.

"Я не знаю, как это будет организовано. Если этим будет заниматься государство, то осуществить такую идею вполне реально. Главное, чтобы это преподносилось как подарок, это правильно. Мне кажется, что торговать освяченными продуктами нельзя. Наш священник ездил в отделение "Укрпошты" и освящал купленные куличи. Но их люди сначала купили, а затем, зная, какой к кому отправят, он освятил", – рассказывает священник.

Отец Игорь рассказывает, что в онлайн-трансляции службы нет ничего неординарного. Уже на протяжении шести лет греко-католическая церковь ведет прямой эфир из патриаршего собора.

"Каждое воскресенье у нас осуществляется трансляция службы, во время которой задействуют операторов и режиссеров. Мы уже привыкли к прямому эфиру, который мы ведем для людей, которые не могут прийти на молитву в храм. Это больные люди, немощные, старенькие. Также это заробитчане, которые физически не в состоянии посетить свой собор. Безусловно, хорошо, что украинские каналы также будут транслировать службу. Таким образом, ее смогут посмотреть и те, у кого нет доступа к интернету. Мы призываем людей провести Пасху дома. Не стоит беспокоиться, еда также будет освящаться онлайн. Это Бог ее освящает, мы же только священники, мы передаем его благодать", – рассказывает священнослужитель.

Несмотря на карантин, властями было принято решение не закрывать церкви на Пасху. Однако, по словам протоиерея Игоря, прихожан в храме в праздник не будет. Священник повторяет: для того чтобы поучаствовать в молитве и освящении еды, необязательно физически присутствовать в храме.

"Церкви должны быть открытыми с целью проведения в них онлайн-трансляции. Это же не какое-то представление или концерт, сцену которого можно отстроить. Храмы будут открыты, но прихожан в них не будет. Если у вас нет какой-то острой необходимости выйти на улицу, то лучше этого не делать. Для того, чтобы принять участие в молитве, не обязательно присутствовать в храме. Надо понимать: когда вы будете смотреть трансляцию службы, то вы не смотрите сериал, лежа на диване. Необходимо отнестись к этому точно так же, как если бы вы были в храме. Одеться в лучшую одежду, сесть возле экрана телевизора. Если знаете слова молитвы, то подпевайте. Также есть рекомендации, чтобы в конце молитвы произошло какое-то визуальное действие. Например, чтобы глава семьи окропил водой блюда. В таком случае расстояние не будет иметь значения", – рассказывает отец Игорь.

Руководитель департамента информации Украинской греко-католической церкви поздравил украинцев с наступающим праздником. По словам протоиерея Игоря, человечеству выдалась возможность переосмыслить ценности.

"Пасха напоминает, что Бог близко, он про нас не забыл и проходит сквозь закрытые двери. Из-за карантина мы сейчас все находимся взаперти в своих квартирах. Но это не значит, что к нам не придет Христос. Главное, чтобы мы были готовы его принять. Господь сильнее любого вируса, его благодать безмерная, и ситуацию, в которой мы все оказались, нужно принимать с верой. Без печали, разочарования и депрессии. Человечество может сейчас переосмыслить свои ценности. Мы всегда куда-то бежали, у нас не было времени на семью. А сейчас мы постоянно находимся дома, и оказывается, что мы даже не умеем коммуницировать со своими детьми. Прекрасная возможность, чтобы восстановить семейные связи", – рассказывает священник.

А верующие намерены идти в храмы?

Фокус пообщался с верующими украинцами и узнал, как прихожане будут встречать пасхальные праздники, намерены ли придерживаться традиций и идти в храмы, несмотря на коронавирус и карантин.

"Как бы ни было обидно, но в Пасху я не намерен идти в храм. В первую очередь переживаю за здоровье своих близких, не хочу повергать их опасности. Будем праздновать дома. Благо, есть возможность поучаствовать в службе, благодаря онлайн-трансляции. Бабушка обещала испечь пасхальные куличи", – рассказывает прихожанин Богдан.

"Не хочется отлынивать от традиций. Уже на протяжении многих лет мы ходим в церковь всей семьей. В этом году попробуем принять участие в службе, если такая будет, конечно. Знаю, что они будут проводиться во дворах некоторых храмов, соблюдая все эпидемиологические правила. Если даже и пойдем, то, наверное, без детей", – говорит Татьяна.

"Мы все понимаем, какая сейчас обстановка в мире. Да, безусловно, хочется прийти в храм, отстоять службу. Но мы должны понимать, что поможем друг другу, только если будем молиться и праздновать дома с близкими, с семьей. Выехать на шашлыки и сходить на ярмарку мы всегда успеем", – обращается к согражданам Ольга.

О действиях полиции скоро узнаете

Общественность опасается возможного пика коронавирусной инфекции во время пасхальных праздников. Переживать украинцев заставляют данные о количестве проведенных служб и прихожан в Вербное воскресенье 12 апреля. В Министерстве внутренних дел рассказали, как будут работать представители полиции в праздничный день.

"Практически весь личный состав на эти праздники будет находиться на своих рабочих местах. Более того, в выходные, и в эти, и последующие, и через неделю, когда будут происходить все большие праздники, представители Нацполиции и МВД будут на работе", – сообщил в комментарии "Громадському" советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.

В комментарии Фокусу пресс-секретарь национальной полиции Оксана Блыщик сообщила, что конкретный план действий сотрудников полиции на Пасху будет опубликован за день до праздника.

Позже вы сможете ознакомиться с ним на сайте.