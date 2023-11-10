Рождественский пост 2023 года: даты по новому календарю

В канун Рождества православные традиционно придерживаются поста. В этом году даты Рождественского поста сместились в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь.

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Рождественский пост в 2023 году: новые даты

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года дата празднования Рождества Христова изменилась с 7 января на 25 декабря. Соответственно поменялись и даты Рождественского поста — теперь он начинается 15 ноября и заканчивается 24 декабря.

Рождественский пост в 2023 году: как нужно питаться

Рождественский пост традиционно разделен на три основных этапа: с 15 ноября по 6 декабря, с 7 декабря по 18 декабря, с 19 декабря по 24 декабря. Каждый отличается разными правилами по питанию. Во время первого этапа можно есть рыбу и пить вино во все дни недели, кроме среды и пятницы, ведь они считаются строгими — можно только сухое питание. Во время второго этапа можно есть растительную пищу без масла по понедельникам, по вторникам и четвергам к блюдам можете добавлять масло. На выходных можно добавить в рацион рыбу и масло, а также пить вино. Во время третьего, самого строгого этапа, можно есть горячие блюда без растительного масла во вторник и четверг, масло в еду разрешено добавлять в субботу и воскресенье. В понедельник, среду и пятницу нужно придерживаться сухого питания. Во время всего пост запрещено употреблять яйца, молочную продукцию (творог, сметана, молоко, сливки, йогурт, сливочное масло), мясные бульоны, мясо.

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