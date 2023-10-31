Введение в храм Пресвятой Богородицы и Андрея Первозванного: новый церковный календарь на ноябрь 2023 года

Новые даты церковных праздников в ноябре 2023 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

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Календарь церковных праздников на ноябрь 2023 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:

1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;

2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста ;

3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Иермея ;

5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы ;

6 ноября – Павла, архиепископа Царьградского;

7 ноября – памяти 33-х Мучеников в Мелитыне;

8 ноября – архистратига Михаила (раньше — 21 ноября);

9 ноября – преподобных Матроны и Теоктисты;

10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;

11 ноября – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;

12 ноября – священномученика Иосафата;

13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;

14 ноября – святого апостола Филиппа;

15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;

16 ноября – святого апостола Матфея;

17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;

18 ноября – священномучеников Платона и Романа;

19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;

20 ноября – преподобного Григория Декаполита ;

21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы (раньше – 4 декабря);

22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним ;

23 ноября – святых Амфилохия и Григория ;

24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;

25 ноября – Предание Введения, священномученика Климента ;

26 ноября – преподобного Алипия, столбника;

27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия ;

28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;

29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного (раньше – 13 декабря).