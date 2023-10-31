Введение в храм Пресвятой Богородицы и Андрея Первозванного: новый церковный календарь на ноябрь 2023 года
Новые даты церковных праздников в ноябре 2023 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
Календарь церковных праздников на ноябрь 2023 года:
Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:
1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;
2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста ;
3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Иермея ;
5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы ;
6 ноября – Павла, архиепископа Царьградского;
7 ноября – памяти 33-х Мучеников в Мелитыне;
8 ноября – архистратига Михаила (раньше — 21 ноября);
9 ноября – преподобных Матроны и Теоктисты;
10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;
11 ноября – священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;
12 ноября – священномученика Иосафата;
13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского;
14 ноября – святого апостола Филиппа;
15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;
16 ноября – святого апостола Матфея;
17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;
18 ноября – священномучеников Платона и Романа;
19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;
20 ноября – преподобного Григория Декаполита ;
21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы (раньше – 4 декабря);
22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним ;
23 ноября – святых Амфилохия и Григория ;
24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;
25 ноября – Предание Введения, священномученика Климента ;
26 ноября – преподобного Алипия, столбника;
27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия ;
28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;
30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного (раньше – 13 декабря).