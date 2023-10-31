Введення в храм Пресвятої Богородиці та Андрія Первозванного: новий церковний календар на листопад 2023 року

Нові дати церковних свят у листопаді 2023 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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Календар церковних свят на листопад 2023 року:

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:

1 листопада — святих чудотворців Косми і Дам'яна;

2 листопада — священномучеників Ахіндіна, Пігасія, Афтонія, Елпідифора та Анемподиста;

3 листопада — священномучеників Акепсима, Йосипа та Айтала;

4 листопада — преподобного Іоанникія Великого, священномучеників Никандра та Ієрмея;

5 листопада — священномучеників Галактіона та Епістими;

6 листопада — Павла, архієпископа Царгородського;

7 листопада — пам'яті 33-х Мучеників у Мелітині;

8 листопада — архістратига Михаїла (раніше — 21 листопада);

9 листопада — преподобних Матрони і Теоктисти;

10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпу, Родіона і тих, що з ними;

11 листопада — священномученики Міни, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;

12 листопада — священномученика Йосафата;

13 листопада — святителя Іоанна Златоустого, архієпископа Царгородського;

14 листопада — святого апостола Пилипа;

15 листопада — початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона і Авіва;

16 листопада — святого апостола Матвія;

17 листопада — святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;

18 листопада — священномучеників Платона і Романа;

19 листопада — святого пророка Авдія, священномученика Варлаама;

20 листопада — преподобного Григорія Декаполіта ;

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці (раніше — 4 грудня);

22 листопада — святого апостола Филимона і тих, хто з ним;

23 листопада — святих Амфілохія і Григорія;

24 листопада — святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія;

25 листопада — Передання Введення, священномученика Климента ;

26 листопада — преподобного Аліпія, столбника;

27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія ;

28 листопада — святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха;

29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена;

30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного (раніше — 13 грудня).