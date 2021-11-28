Священники УПЦ и ПЦУ устроили потасовку из-за строительства храма под Киевом (фото, видео)

Представители Киевского патриархата обвиняют поместную церковь в подделке документов и рейдерском захвате парафии.

В поселке Клавдиево-Тарасово под Киевом произошла потасовка между представителями ПЦУ и УПЦ Киевского патриархата из-за строительства нового храма. Об этом сообщает PavlovskyNews.

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По словам священника УПЦ Сергея Струка, представители ПЦУ незаконно пытаются построить новый храм на территории, которая принадлежит Киевскому патриахрату.

Представители Православной церкви Украины, как отмечают журналисты, отбрасывают все обвинения и уверяют, что получили разрешение от местных властей на проведение земельных работ.

В данный момент между УПЦ и ПЦУ идут судебные разбирательства — Киевский патриархат в кассации оспаривает право собственности Православной церкви Украины на строения, которые расположены на земельном участке. Священник УПЦ в общении с журналистами обвинил представителей ПЦУ в подделке документов для строительства нового храма.

[ + – ] Священник УПЦ Сергей Струк обвинил ПЦУ в подделке документов для строительства нового храма

26 ноября в поселке Клавдиево-Тарасово были выкопаны траншеи под фундамент, однако представители УПЦ заблокировали заливку и вызвали правоохранителей. Через время священник УПЦ Сергей Струк уехал со строительного объекта и пообещал привезти патриарха Филарета для разрешения ситуации.

[ + – ] Потасовка между представителями ПЦУ и УПЦ под Киевом

Также издание PavlovskyNews опубликовало видео потасовки между представителями ПЦУ и УПЦ в поселке Клавдиево-Тарасово. На ролике можно увидеть, как священник Киевского патриархата Сергей Струк пытается помешать строительству нового храма, однако его отталкивают сторонники Православной церкви Украины.

[ + – ] Потасовка между представителями УПЦ и ПЦУ под Киевом

На скандал вокруг строительства нового храма под Киевом отреагировала пресс-служба УПЦ. Представители Киевского патриархата обвинили сторонников ПЦУ в попытке "рейдерского захвата" парафии в поселке Клавдиево-Тарасово.

В пресс-службе УПЦ утверждают, что Православная церковь Украины не имеет разрешения на строительство и утвержденной проектной документации. На место инцидента прибыли правоохранители и эксперт-архитектор, который подтвердил незаконность начала возведения нового храма.

[ + – ] Конфликт между УПЦ и ПЦУ из-за строительства нового храма под Киевом

Пресс-служба ПЦУ официально не комментировала инцидент в поселке Клавдиево-Тарасово под Киевом. Фокус обратился за комментарием к Православной церкви Украины для разъяснения ситуации вокруг строительства нового храма, и опубликует его, как только появится реакция священников.

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