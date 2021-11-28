Священики УПЦ та ПЦУ влаштували бійку через будівництво храму під Києвом (фото, відео)

Представники Київського патріархату звинувачують помісну церкву у підробці документів та рейдерському захопленні парафії.

У селищі Клавдієво-Тарасове під Києвом відбулася сутичка між представниками ПЦУ та УПЦ Київського патріархату через будівництво нового храму. Про це повідомляє Pavlovsky News.

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За словами священика УПЦ Сергія Струка, представники ПЦУ незаконно намагаються збудувати новий храм на території, що належить Київському патріохрату.

Представники Православної церкви України, як зазначають журналісти, відкидають усі звинувачення та запевняють, що отримали дозвіл від місцевої влади на проведення земельних робіт.

Наразі між УПЦ та ПЦУ тривають судові розгляди — Київський патріархат у касації заперечує право власності Православної церкви України на будівлі, що розташовані на земельній ділянці. Священик УПЦ у спілкуванні із журналістами звинуватив представників ПЦУ у підробці документів для будівництва нового храму.

[ + – ] Священик УПЦ Сергій Струк звинуватив ПЦУ у підробці документів для будівництва нового храму

26 листопада у селищі Клавдієво-Тарасове було викопано траншеї під фундамент, проте представники УПЦ заблокували заливку та викликали правоохоронців. Через час священик УПЦ Сергій Струк поїхав з будівельного об'єкту та пообіцяв привезти патріарха Філарета для вирішення ситуації.

[ + – ] Бійка між представниками ПЦУ та УПЦ під Києвом

Також видання PavlovskyNews опублікувало відео бійки між представниками ПЦУ та УПЦ у селищі Клавдієво-Тарасове. На ролику можна побачити, як священик Київського патріархату Сергій Струк намагається завадити будівництву нового храму, проте його відштовхують прихильники Православної церкви України.

[ + – ] Бійка між представниками УПЦ та ПЦУ під Києвом

На скандал довкола будівництва нового храму під Києвом відреагувала прес-служба УПЦ. Представники Київського патріархату звинуватили прихильників ПЦУ у спробі "рейдерського захоплення" парафії у селищі Клавдієво-Тарасове.

У прес-службі УПЦ стверджують, що Православна церква України не має дозволу на будівництво та затверджену проектну документацію. На місце інциденту прибули правоохоронці та експерт-архітектор, який підтвердив незаконність початку будівництва нового храму.

[ + – ] Конфлікт між УПЦ та ПЦУ через будівництво нового храму під Києвом

Прес-служба ПЦУ офіційно не коментувала інцидент у селищі Клавдієво-Тарасове під Києвом. Фокус звернувся за коментарем до Православної церкви України для роз'яснення ситуації навколо будівництва нового храму і опублікує його, як тільки з'явиться реакція священиків.

Раніше священика ПЦУ відсторонили від служіння після побиття жінки. Постраждала розповіла, що єпископ ПЦУ Адріан (Кулик) через гучний гавкіт собаки спочатку "вартував" її під дверима квартири, а пізніше підловив біля під'їзду і завдав тілесних ушкоджень.

Також Фокус розповідав, що ПЦУ презентувала програму для смартфонів. Додаток "Моя Церква" дозволить віруючим вести онлайн-листування зі священиком і нагадуватиме про важливі церковні свята.