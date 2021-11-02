Священика, який побив жінку в Києві, усунули від служіння (відео)

Постраждала жінка стверджує, що священнослужитель через гучний гавкіт собаки спочатку "чатував" на неї під дверима квартири, а пізніше підловив біля під'їзду.

Глава Православної Церкви України митрополит Епіфаній (Думенко) усунув від архієрейських повноважень єпископа ПЦУ Адріана (Кулика) за завдання тілесних ушкоджень своїй сусідці під час побутового конфлікту. Відповідне розпорядження предстоятеля ПЦУ було надруковано на офіційному сайті організації.

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У розпорядженні йдеться про те, що усунення єпископа пов'язане з публічними свідченнями його побутового конфлікту, під час якого священнослужитель бив жінку кулаками в ділянку грудей і живота.

Митрополит Епіфаній розпорядився провести розслідування та передати його результати на розгляд Священному Синоду ПЦУ.

Що відомо про конфлікт із єпископом Адріаном?

Інцидент із єпископом Адріаном стався у Києві 30 жовтня. В інтерв'ю журналістам ICTV Івана Бережна, сусідка єпископа, розповіла, що конфлікт стався через її собаку, який нібито голосно гавкав. Щоб "розібратися" з цим, Адріан спочатку приходив до неї під двері, а потім підловив жінку біля під'їзду та почав її бити.

"У мене руки були в синцях, боліла черевна порожнина та грудна клітка. Бив і обзивав нецензурними словами, принижував мене. Я навіть не встигла йому відповісти. Навіть рефлекторно здачі не змогла дати. Так була злякана. Все сталося несподівано", — поскаржилася журналістам Бережна.

Жінка намагалася дістати телефон, щоб зняти інцидент на відео, але "володар" вихопив у неї гаджет та викинув його у клумбу.

Через час священнослужитель вступив у бійку з чоловіком Бережної, коли той намагався отримати у консьєржа відео з камер спостереження. "Владика" повалив чоловіка на землю та почав розмахувати кулаками. Крім того, Адріан погрожував викликати СБУ, з натяком на те, що сім'я Бережних — сепаратисти, бо вони розмовляють російською мовою та тримають у себе російського той-тер'єра.

Як прокоментував єпископ Адріан?

На Facebook-сторінці з 1312 підписниками без фотографії та публікацій, підписаній ім'ям Adrian Kulyk, розміщено відео з камер спостережень, на якому Бережна спілкується з молодою жінкою. Відео підписано словами, в якому автор каже, що зустрічався з "Предстоятелем" і кається у скоєному.

"Єдине коротке пояснення — я заступався за беззахисну жінку перед зухвалою хапугою. У всіх перепрошую", — йдеться під відео.

Хто єпископ Адріан?

Адріан (Кулик), у "миру" Руслан Кулик — родом із Хмельницької області. До розпаду Радянського Союзу навчався у Московській духовній семінарії. Після 91-го року повернувся до України та доучувався у Львові. Прийняв сан в юрисдикції УАПЦ і пізніше поїхав до США, де тривалий час служив, — до 2001 року. Після повернення змінив кілька єпископських кафедр.