Избившего в Киеве женщину священника отстранили от служения (видео)

Пострадавшая женщина утверждает, что священнослужитель из-за громкого лая собаки сначала "караулил" ее под дверями квартиры, а позже подловил у подъезда.

Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) отстранил от архиерейских полномочий епископа ПЦУ Адриана (Кулика) за нанесение телесных повреждений своей соседке во время бытового конфликта. Соответствующее распоряжение предстоятеля ПЦУ было опубликовано на официальном сайте организации.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

В распоряжении говорится о том, что отстранение епископа связано с публичными свидетельствами его бытового конфликта, во время которого священнослужитель бил женщину кулаками в область груди и живота.

Митрополит Епифаний распорядился провести расследование и передать его результаты на рассмотрение Священному Синоду ПЦУ.

Что известно о конфликте с епископом Адрианом?

Инцидент с епископом Адрианом произошел в Киеве 30 октября. В интервью журналистам ICTV Ивана Бережная, соседка епископа, рассказала, что конфликт произошел из-за ее собаки, которая якобы громко лаяла. Чтобы "разобраться" с этим Адриан сначала приходил к ней под двери, а потом подловил женщину у подъезда и начал ее бить.

"У меня руки были в синяках, болела брюшная полость и грудная клетка. Бил и обзывал нецензурными словами, унижал меня. Я даже не успела ему ответить. Даже рефлекторную сдачу не смогла дать. Так была испугана. Все произошло неожиданно", — пожаловалась журналистам Бережная.

Женщина пыталась достать телефон, чтобы снять инцидент на видео, но "владыка" выхватил у нее гаджет и выбросил его в клумбу.

Через время священнослужитель вступил в схватку с мужем Бережной, когда тот пытался получить у консьержа видео с камер наблюдения. "Владыка" повалил мужчину на землю и стал размахивать кулаками. Кроме того, Адриан угрожал вызвать СБУ, с намеком на то, что семья Бережных — сепаратисты, потому что они разговаривают на русском языке и держит у себя русского той-терьера.

Как прокомментировал епископ Адриан?

На Facebook-странице с 1312 подписчиками без фотографии и публикаций, подписанной именем Adrian Kulyk, размещено видео с камер наблюдений, на котором Бережная общается с молодой женщиной. Видео подписано словами, в котором автор говорит, что встречался с "Предстоятелем" и раскаивается в содеянном.

"Единственное короткое объяснение – я заступался за беззащитную женщину перед наглой хапугой. У всех прошу прощения", — говорится под видео.

Кто такой епископ Адриан?

Адриан (Кулик), в "миру" Роман Кулик — родом из Хмельницкой области. До распада Советского Союза учился в Московской духовной семинарии. После 91-го года вернулся в Украину и доучивался во Львове. Принял сан в юрисдикции УАПЦ и позже уехал в США, где служил длительное время — до 2001 года. По возвращении сменил несколко епископских кафедр.