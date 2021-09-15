"Мобільне" слово Боже: Православна Церква України презентувала додаток для смартфонів

Додаток, стверджують у церкві, дозволить вірянам вести онлайн-листування зі священиком і не забувати про церковні свята.

Православна Церква України (ПЦУ) запустила власний мобільний додаток "Моя Церква", за допомогою якого можна вести онлайн-листування зі священиком. Додаток також містить календар із релігійними святами, молитвослов і карту з храмами і монастирями ПЦУ.

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Про це інформує офіційний сайт організації.

Мобільний додаток, який уже доступний для скачування, також дозволяє відстежувати останні новини в житті церкви і має особистий кабінет з персональними налаштуваннями.

Додаток доповнює вже наявний список комунікаційних проектів ПЦУ, серед яких сторінки парафій у соцмережах, друковане видання-літопис "Помісна Церква" і всеукраїнська газета "Моя Церква".

Презентація продукту відбулася з благословення митрополита Київського і всієї України Єпіфанія 15 вересня в приміщенні Київської православної богословської академії.

"Ми живемо в той час, коли переважна більшість наших громадян мають мобільні пристрої і користуються Інтернетом. З одного боку, церква живе у позачасовому просторі. Але разом із тим вона складається з людей. Одним із завдань церкви є єднання і спілкування вірян. Насправді церква споконвіку користувалася досягненнями цивілізації, щоб нести слово Боже", — зазначив представник Київської Митрополії ПЦУ архієпископ Євстратій, який проводив презентацію.

[ + – ] додаток "Моя Церква" [ + – ] додаток "Моя Церква"

За словами священнослужителя, це перший додаток, за допомогою якого церква планує розвивати свою присутність у цифровому просторі. Перший реліз програми матиме тестовий характер, але вже в найближчому майбутньому для нього буду розроблені доповнення та оновлення.

"Однак віртуальне спілкування не може в повній мірі замінити особисте спілкування вірян зі священиком, молитву в храмі і участь у богослужіннях і таїнствах", — зазначив архієпископ.

Раніше Фокус повідомляв про великодні богослужіння у храмах ПЦУ в умовах пандемії коронавірусу. Тоді митрополит Епіфаній заявив про те, що храми будуть відкриті, але церква зробить все необхідне для безпеки прихожан.

Полтавському священику ПЦУ Олександру Дедюхіну заборонили вести службу після публікації в соцмережах, де він у грубій формі засудив жінок, які роблять аборти.