"Мобильное" слово Божье: Православная Церковь Украины презентовала приложение для смартфонов

Приложение, утверждают в церкви, позволит верующим вести онлайн-переписку со священником и не забывать о церковных праздниках.

Православная Церковь Украины (ПЦУ) запустила собственное мобильное приложение "Моя Церковь", с помощью которого можно вести онлайн-переписку со священником. Приложение также содержит календарь с религиозными праздниками, молитвослов и карту с храмами и монастырями ПЦУ.

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Об этом информирует официальный сайт организации.

Мобильное приложение, которое уже доступно к скачиванию, также позволяет отслеживать последние новости в жизни церкви и имеет личный кабинет с персональными настройками.

Приложение дополняет уже существующий список коммуникационных проектов ПЦУ, среди которых страницы приходов в соцсетях, печатное издание-летопись "Поместная Церковь" и всеукраинская газета "Моя Церковь".

Презентация продукта состоялась по благословению митрополита Киевского и всей Украины Епифания 15 сентября в здании Киевской православной богословской академии.

"Мы живем в то время, когда подавляющее большинство наш граждан имеют мобильные устройства и пользуются Интернетом. С одной стороны церковь живет во вневременном пространстве. Но вместе с тем она состоит из людей. Одной из задач церкви является единение и общение верующих. На самом деле церковь испокон веков пользовалась достижениями цивилизации, чтобы нести слово Божье", — отметил представитель Киевской Митрополии ПЦУ архиепископ Евстратий, который проводил презентацию.

[ + – ] приложение "Моя Церковь" [ + – ] приложение "Моя Церковь"

По словам священнослужителя, это первое приложение, с помощью которого церковь планирует развивать свое присутствие в цифровом пространстве. Первый релиз приложения будет иметь тестовый характер, но уже в ближайшем будущем для него буду разработаны дополнения и обновления.

"Однако виртуальное общение не может в полной мере заменить личное общение верующих со священником, молитву в храме и участие в богослужениях и таинствах", — отметил архиепископ.

Ранее Фокус сообщал о пасхальных богослужениях в храмах ПЦУ в условиях пандемии коронавируса. Тогда митрополит Епифаний заявил о том, что храмы будут открыты, но церковь предпримет все необходимое для безопасности прихожан.

Полтавский священник ПЦУ Александр Дедюхин был запрещен в служении после публикации в соцсетях, где он в грубой форме осудил женщин, которые делают аборты.