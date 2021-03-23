Суд Киева обязал ГБР возобновить дело против Порошенко из-за Томоса

Дело в отношении пятого президента открыли еще в 2019 году по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ, поддерживающих патриарха Филарета.

Шевченковский районный суд Киева своим решением обязал Государственное бюро Украины (ГБР) возобновить уголовное производство по факту "разжигания межконфессиональной вражды" пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Facebook .

"Шевченковский райсуд Киева обязал ГБР восстановить и в полном объеме расследовать уголовное производство по факту разжигания межконфессиональной вражды в то время президентом Украины Петром Порошенко во время образования ПЦУ и попытки ликвидации УПЦ-КП", – говорится в сообщении.

Дело в отношении пятого президента Петра Порошенко о предоставлении украинской церкви Томоса открыли еще в конце 2019 года по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ, поддерживающих патриарха Филарета. В заявлении указывалось на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

В ПЦУ тогда назвали открытое против Порошенко дело "позорной и абсурдной попыткой давления".

"Речь идет об уголовном производстве, которое было возбуждено ГБР по заявлению Его Святейшества Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, но впоследствии под давлением нардепов от ЕС было закрыто. Как видим незаконно …Петр Алексеевич, готовьтесь на допрос!", – написал бывший нардеп.

Отметим, ранее Петр Порошенко заявил, что получение Томоса об автокефалии стало главным событием его жизни.