Суд Києва зобов'язав ДБР відновити справу проти Порошенка через Томос

Справу стосовно п'ятого президента відкрили ще у 2019 році за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ, що підтримують патріарха Філарета.

Шевченківський районний суд Києва своїм рішенням зобов'язав Державне бюро України (ДБР) відновити кримінальне провадження за фактом "розпалювання міжконфесійної ворожнечі" п'ятим президентом України Петром Порошенко.

Про це повідомив колишній депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук у своєму Facebook.

"Шевченківський райсуд Києва зобов'язав ДБР відновити і в повному обсязі розслідувати кримінальне провадження за фактом розпалювання міжконфесійної ворожнечі на той час президентом України Петром Порошенко під час утворення ПЦУ і спроби ліквідації УПЦ-КП", — йдеться у повідомленні.

Справу стосовно п'ятого президента Петра Порошенка про надання українській церкві Томосу відкрили ще в кінці 2019 року за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ, що підтримують патріарха Філарета. У заяві зазначалося про незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України (ПЦУ).

У ПЦУ тоді назвали відкриту проти Порошенка справу "ганебною і абсурдною спробою тиску".

"Йдеться про кримінальне провадження, яке було порушено ДБР за заявою Його Святості Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, але згодом під тиском нардепів від ЄС закрили. Як бачимо незаконно... Петро Олексійович, готуйтеся на допит!", — написав колишній нардеп.

Зазначимо, раніше Петро Порошенко заявив, що отримання Томосу про автокефалію стало головною подією його життя.