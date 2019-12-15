Порошенко назвал получение Томоса главным событием своей жизни

Экс-президент считает, что ПЦУ будет все больше получать признание в духовном мире

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю годовщины создания Православной Церкви Украины в Михайловском Златоверхом соборе заявил, что получение Томоса об автокефалии стало главным событием его жизни.

Об этом сообщает LB.

"Когда год назад мы услышали эту новость, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами", – поделился воспоминаниями Порошенко.

По его словам, ПЦУ находится в начале большого пути. А препятствия для становления единой Православной церкви в Украине совершаются и как внутри государства, так и вне государства.

" Внутри страны есть препятствия. Власть не может обеспечить выполнение принятого закона о том, что другие церкви должны переименоваться. Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление. Только что обнародовано, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей – разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится", – отметил Порошенко.

Он также выразил убеждение, что ПЦУ будет все больше получать признание в духовном мире, а РПЦ окажется в изоляции.

"Церковь мы воспринимаем как духовный фундамент государственности Украины. Без нашей церкви не может быть нашего государства. И в 2020-м году еще несколько церквей признают ПЦУ. И РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции", - отметил Петр Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Ровно год назад, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, который избрал главной единой поместной церкви бывшего митрополита УПЦ КП Епифания.