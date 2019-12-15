"Прошел год, с заданием справился". Епифаний подвел итоги своего предстоятельства ПЦУ

2019-12-15 11:04:40

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Митрополит говорит, что ему удалось сохранить единство внутри Церкви, благодаря чему начался процесс признания автокефалии ПЦУ другими поместными Церквями 

Митрополит Епифаний считает, что справился со своим первым заданием в роли предстоятеля ПЦУ.

Об этом он пишет у себя в Facebook.

По словам предстоятеля, первым заданием он для себя определил укрепление фундамента Церкви и сохранение внутреннего единства.

"Прошел год. Справился ли я с этим заданием? Считаю, что да. Но не сам, а при поддержке и общей молитве и работе нашего епископата, духовенства, мирян", – пишет митрополит Епифаний.

Следствием сохранения единства внутри Церкви предстоятель считает начало процесса признания автокфалии ПЦУ другими поместными Церквями.

В то же время, период испытаний для ПЦУ продолжается: "Так же, как и наша страна, мы находимся в состоянии войны, но хотим сохранить единство. Мы должны держаться вместе, потому что Церковь – это душа украинского народа, без которого не может существовать тело – государство".

Также митрополит подчеркнул, что принял "крест предстоятельства" исключительно "как монах принимает послушание служить".

"Я осознавал, насколько это большая ответственность, поэтому у меня не было права на ошибку. В противном случае, мы рисковали из-за РПЦ вернуться искуственную изоляцию... Но у нас была цель и мы ее достигли", – добавил он.

15 декабря 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, который избрал главной единой поместной церкви бывшего митрополита УПЦ КП Епифания.

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