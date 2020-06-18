Дело против Порошенко из-за создания ПЦУ открыли по заявлению УПЦ КП, — ГБР

Следствие расседует действия, "направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ"

ГБР подтвердило существование уголовного дела о разжигании межнациональной розни, о котором сегодня заявлял пятый президент Петр Порошенко перед заседанием суда.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР", – сказано в сообщении.

Следствие по этому делу продолжается.

"На этой неделе мне стало известно, что возбуждено еще одно дело, не смейтесь, за разжигание религиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины. За решетку Порошенко за это!", – заявлял Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что получение Томоса об автокефалии стало главным событием его жизни.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.