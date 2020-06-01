ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении Семочко

ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

"11:40 – прокуроры по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко П.А.", – сказано в сообщении.

В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков рассказал другую версию, передает Громадське.

"Допрос не состоялся. Пытались вручить Порошенко о подозрении. Еще до того, как начался допрос, к нам подошел представитель Офиса генпрокурора, который не представился. Мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР", – сообщил он.

Новиков подчеркнул, что подозрение народному депутату должна вручать генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Ранее Порошенко прибыл на допрос в ГБР по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин.

Напомним, в ноябре 2019 года журналисты Bihus.Info установили, что между Порошенко и бывшим заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергеем Семочко могла быть договоренность о незаконном увольнении разведчика, которое он теперь оспаривает в суде.

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