ГБР описало картины Порошенко и оставило их музею "на хранение", – адвокат

При этом, сотрудники Госбюро расследований выломали двери в музей, хотя, по словам его директора Петра Гончара, решения суда по следственным действиям они не предъявили

Спецназ Госбюро расследований выломал двери музея Ивана Гончара, в котором пятый президент Петр Порошенко выставил картины, фигурирующие в деле, открытом недавно ГБР.

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу о перемещении художественных ценностей ("контрабанде картин"), на который он не пришел. Повторную повестку ведомство передало ему через его супругу Марину.

Директор музея Петр Гончар также сообщил, что сотрудники ГБР не предъявили судебное решение на следственные действия, блокировали сотрудников музея и не разрешали пользоваться телефонами.

"Какое судебное решение? Выломали двери, запрещали говорить по телефону. Не объясняли ничего. Говорили, что у них есть право общественные помещения осматривать, хотя это помещение коммунальной собственности", – сказал Гончар.

В итоге, по словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, спецназовцы переписали картины, забрали документы, которые подтверждали законность ввоза картин в Украину, и ушли. Сами же картины сотрудники ГБР "оставили на хранение в музее".

Пресс-служба Евросолидарности уже опубликовала заявление, в котором говорится, что в полицию уже подано четыре заявления. Также в "ЕС" объяснили, что картины, выставленные Порошенко в музее – его частная коллекция.

Сам Порошенко во время "выставки" заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.

Кроме того, политсила связала сегодняшнее происшествие с "угрозами" президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в адрес Порошенко.

"Ясно как день, что преследование пятого президента имеют сугубо политический характер и происходят по приказу и давлению шестого президента", – говорится в заявлении.

Как ранее сообщал Фокус:

22 мая ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки.