ГБР передало повторную повестку на допрос Порошенко через его супругу

Сам Порошенко пока отказывается прийти на допрос по делу о "контрабанде картин"

Сотрудники ГБР приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко о повторном вызове на допрос пятого президента. Он вызывается в качестве свидетеля по делу о перемещении художественных ценностей ("контрабанде картин"). Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

В ГБР сегодня ждали Порошенко на допрос, но он не явился. В музее бывшего президента сотрудники Бюро тоже не застали.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Вместо допроса Порошенко открывал выставку в музее Гончара. Ее составили картины художников с украинскими корнями, которые фигурируют в деле, по которому экс-президента вызывали на допрос.

"Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого организация этой выставки была невозможной, – сказал с иронией Порошенко. – Для них наиболее ценным экспонатом выставки будут документы, которые лежат сразу у входа, там есть содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству".

Он отметил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.

Напомним, 22 мая ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетелят с помощью видеоповестки. Ведомство расследует ввоз 43 картин в Украину без прохождения таможенного контроля.

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