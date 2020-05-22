Пятого президента хотят допросить в качестве свидетеля по делу о перемещении через границу Украины коллекции культурных ценностей

Государственное бюро расследований срочно вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Срочное сообщение о вызове ныне действующего народного депутата Украины, гражданина Порошенко П.А. в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной повестке, пятого президента ждут в ГБР 26 мая в 11:00.

Также отмечается, что Порошенко вызвали в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором расследуются обстоятельства перемещения через границу Украины и сокрытия от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский прокомментировал "пленки Деркача" с Джо Байденом и Петром Порошенко, заявив, что в отношении Петра Порошенко могут быть возбуждены новые уголовные дела.

"Я в этом уверен, и уверен, что все еще впереди, вы же видели вчерашний скандал. Я думаю, что они так руководили, что их ждет много приключений и приговоров. Не хочу об этом говорить, поскольку это должны быть приговоры судов", – сказал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании информации, содержащейся в "пленках Деркача".

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал публикацию "пленок Деркача" "спецоперацией пятой колонны Кремля".