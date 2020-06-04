Суд нарушил закон, принимая решение о принудительном приводе Порошенко на допрос, – адвокат
По словам Игоря Голованя, судебное заседание должно было проходить в участием Порошенко как народного депутата
Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР соблюдением требований закона не озабочены, считает адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань. Так он отреагировал на решение Печерского суда о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР 10 июня. Ходатайство об этом в суд подали следователи ГБР.
"В соответствии со статьей 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании информировали и к участию в нем не приглашали", – написал адвокат..
По его мнению, происходящее является "очередным подтверждением сугубо политического характера всех дел" против Порошенко.
Как ранее сообщал Фокус:
- На 22 мая ГБР уже вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки по делу о "контрабанде картин".
- Однако тогда Порошенко в ГБР не пришел. Вместо этого он открыл выставку картин, которые фигурируют в деле, в Музее Гончара. На выставку пришли следователи ГБР и описали картины. Сам Порошенко заявил, что картины были куплены и легально ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.