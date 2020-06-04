Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня
Допрос будет посвящен делу о "контрабанде картин"
Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований (ГБР) осуществить привод экс-президента Петра Порошенко на допрос 10 июня. Такое решение суд принял 4 июня, передают "Українськi новин".
ГБР накануне обратилось в суд с ходатайством о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос.
Допрос запланирован на 11:00. Экс-президент вызывается в качестве свидетеля.
В ГБР сообщили, что допрос будет касаться уголовного производства, в котором расследуются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
Также 3 июня ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допрос 10 июня в рамках расследования уголовного производства, "в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и высших должностных лиц иностранных государств".
Речь идет об уголовном производстве, открытом в мае после публикации записей разговоров ("пленок Деркача"), которые якобы состоялись между Порошенко, когда он был президентом, и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.
Как ранее сообщал Фокус:
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На 22 мая ГБР уже вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки по делу о "контрабанде картин".
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Однако тогда Порошенко в ГБР не пришел. Вместо этого он открыл выставку картин, которые фигурируют в деле в Музее Гончара. На выставку пришли следователи ГБР и описали картины. Сам Порошенко во время "выставки" заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.