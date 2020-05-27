Культурный прорыв: зачем бойцы ГБР штурмовали музей Гончара и чем это закончилось

Государственное бюро расследований хотело удостовериться, что картины Петра Порошенко, выставку которых он открыл в музее Ивана Гончара, ввезены в страну законно, а заодно вручить пятому президенту Украины повестку на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу коллекции культурных ценностей. Повестка в итоге была передана Марине Порошенко, а бойцам удалось сломать дверь

История про картины Порошенко началась 22 мая, когда ГБР опубликовало у себя на сайте заметку о том, что Петра Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин.

Речь идет о коллекции, в которой есть произведения Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина и других.

ГБР назначило допрос на 26 мая. Явиться следовало в 11:00, не забыв прихватить паспорт.

Но Петр Порошенко на допрос не явился, зато ровно в 11:00 открыл выставку своих картин в музее Ивана Гончара на улице Лаврской. Он пояснил, что на допрос не пошел, потому что вызвали его туда ненадлежащим способом – через видеообращение.

На открытии выставки Порошенко "выразил благодарность" за организацию выставки "всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем Офиса генерального прокурора Венедиктовой". И отдельно отметил, что на выставке также находятся документы на полотна — оригиналы таможенных деклараций на картины, их перечень и платежные поручения на приобретение художественных работ, которые, как утверждает Порошенко, были проведены после уплаты всех необходимых налогов государству.

Документы на картины из коллекции Порошенко

Петр Порошенко подчеркнул, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции — еще в 2012 году.

Бойцы спецназа ГБР в полном обмундировании, а это маски, бронежилеты, пистолеты и даже ножи, приехали в музей с опозданием, когда Порошенко его уже успел покинуть.

Директор музея художник-монументалист Петр Гончар, приемный сын и родной племянник основателя музея Ивана Гончара пытался отказать сотрудникам ГБР в проникновении в музей, объясняя это тем, что у них не было ордера на обыск. Но те все же взяли музей штурмом, сломали двери и заперлись внутри.

Сотрудники спецназа пробыли там около двух часов, не пропуская в здание музея его сотрудников и журналистов. Самого директора, по его словам, блокировали в кабинете. "Какое судебное решение? Выломали двери, запрещали звонить по телефону. Не объясняли ничего. Я пытался звонить владельцу коллекции для разрешения на досмотр коллекции. Запрещали. Объясняли, что осмотрят помещение в соответствии своим должностным обязанностям, что они имеют право общественные помещения осматривать. Это помещение коммунальной собственности. Я был там, но двери выломали в экспозицию. Возможно, они выносят работы где-то. Никто не показывал решения суда. Я был в кабинете, они сами проломились, даже не предупредили, что ломают дверь", — заявил Петр Гончар, который передал в полицию заявление о сломанной двери.

При этом один из участников событий рассказал о своих неудачных попытках передать пиджак директору, запертому в холодном подвале. Где, по всей видимости, и находится кабинет директора музея, в котором его блокировали сотрудники ГБР.

В ГБР сообщили, что директор музея имеет право писать заявление из-за сломанной двери, а непредъявление ордера объяснили запретом следователя.

По словам директора музея, правоохранители забрали с собой те самые декларации на картины, которые должны доказывать, что Порошенко владеет ими законно.

Пустые рамки из-под деклараций на картины

ГБР срочно написали новый пост, в котором заявили, что ехали в музей вручать повестку Петру Порошенко, но тот оперативно "покинул музей", поэтому повестку вручили его жене, а суровые парни в бронежилетах были нужны, чтобы противостоять администрации музея и "другим лицам". Но никакого физического воздействия не понадобилось, а проведение следственных действий закончилось.

"Супруге Порошенко вручили повестку о повторном вызове на допрос, чтобы она передала ее мужу", — сообщили в ГБР во вторник днем.

В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что никакую повестку Марине Порошенко сотрудники ГБР не передавали.

В свою очередь Украинский национальный комитет Международного совета музеев выразил протест действиям ГБР.

А сторонники Петра Порошенко выразили недоумение, задавая риторические вопросы о том, какую цель преследовало шоу со спецназом, у которого не было ордера на обыск. И сравнивали Украину Зеленского с Россией Путина.

Судя по всему, эта довольно сумбурная история будет иметь продолжение. Правда, непонятно, удастся ли ее вовлечь в какую-то более понятную форму, поскольку покупать и владеть художественными произведениями в Украине все еще законно.