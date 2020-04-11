Глава ПЦУ Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху
2020-04-11 22:28:00
Освящение вербы в церквях ПЦУ завтра пройдет
Митрополит ПЦУ Епифаний призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.
Об этом он сказал в видеообращении.
"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас – это оставаться дома, в самоизоляции", – сказал он.
По его словам, из-за карантина прихожане не могут собраться на совместное освящение вербной лозы в Вербное воскресенье, однако священнослужители Православной церкви Украины будут в молитве рядом с каждым верующим.
Напомним, Киево-Печерская Лавра проведет Пасхальную службу в церковном дворике перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных норм. При этом, в церкви зафиксировано более 30 случаев заражения коронавирусом.
При этом, в Львове во время Пасхи все храмы города будут закрыты.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.
- Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.