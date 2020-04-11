Глава ПЦУ Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху

Освящение вербы в церквях ПЦУ завтра пройдет

Митрополит ПЦУ Епифаний призвал всех православных помогать ближним в сложные времена пандемии коронавируса и призвал оставаться дома на Пасхальные праздники.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас – это оставаться дома, в самоизоляции", – сказал он.

По его словам, из-за карантина прихожане не могут собраться на совместное освящение вербной лозы в Вербное воскресенье, однако священнослужители Православной церкви Украины будут в молитве рядом с каждым верующим.

Напомним, Киево-Печерская Лавра проведет Пасхальную службу в церковном дворике перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных норм. При этом, в церкви зафиксировано более 30 случаев заражения коронавирусом.

При этом, в Львове во время Пасхи все храмы города будут закрыты.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.