В Киево-Печерской лавре рассказали, как пройдет пасхальная служба
2020-04-09 20:28:00
В сам храм сможет зайти до 10 человек
Киево-Печерская Лавра проведет Пасхальную службу в церковном дворике перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных норм.
Об этом сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря), передают Українські Новини.
В сам храм может зайти до 10 человек, и церковь будет это соблюдать. На улице же прихожане смогут принять участие в богослужении, но на расстоянии друг от друга 1,5 метра и более.
Процесс освящения пасок также будет организован с учетом санитарно-эпидемических норм из-за каранатина.
В УПЦ МП надеются, что власть не примет решение о закрытии храмов во время пасхального богослужения.
Напомним,в Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили коронавирус у еще 26 человек. 6 апреля были подтверждены четыре случая заболевания.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.
- Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.