В Киево-Печерской лавре рассказали, как пройдет пасхальная служба

В сам храм сможет зайти до 10 человек

Киево-Печерская Лавра проведет Пасхальную службу в церковном дворике перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных норм.

Об этом сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря), передают Українські Новини.

В сам храм может зайти до 10 человек, и церковь будет это соблюдать. На улице же прихожане смогут принять участие в богослужении, но на расстоянии друг от друга 1,5 метра и более.

Процесс освящения пасок также будет организован с учетом санитарно-эпидемических норм из-за каранатина.

В УПЦ МП надеются, что власть не примет решение о закрытии храмов во время пасхального богослужения.

Напомним,в Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили коронавирус у еще 26 человек. 6 апреля были подтверждены четыре случая заболевания.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство внутренних дел совместно с религиозными конфессиями определило формат проведения Пасхальных праздников в период карантина.