Верующие на Пасху могут стоять и молиться возле церквей, — УПЦ МП

Митрополит Онуфрий пообещал соблюдать все необходимые санитарные нормы

УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов. Об этом говорится в обращении предстоятеля УПЦ МП, митрополита Онуфрия (Березовского).

При этом, Онуфрий пообещал соблюдать все необходимые санитарные нормы.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особенный из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", – заявил Онуфрий.

Он пообещал, что прихожане будут находиться на улице, соблюдая все предписанные санитарные нормы. Те ж, кто останутся дома, смогут их посмотреть по телевизору.

"Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Интер". Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - заявил он.

При этом сам коронавирус Онуфрий назвал испытанием за грехи человества.

"В этом году Господь дал нам испытания, которые мы терпим за свои грехи — это вирусная болезнь. Переживая свои трудности, свои сложности, свои последствия греха, мы можем лучше понять и окунуться в страдания истории. Когда человек страдает, он лучше понимает того, кто страдает", - заявил представитеь УПЦ МП.

Напомним, в практика проведения богослужений на улице практикуется уже с начала карантина, но часто при этом верующие и священнослужители не придерживаются правил социального дистанцирования. Так, в Вербное воскресение у Свято-Воскресенского собора (УПЦ МП) в Ровно прошло праздничное богослужение, на котором присутствовало множество людей. Несмотря на то, что верующих в храм не пускали, многие из них не соблюдали дистанцию и стояли с приспущенными масками. У некоторых верующих масок вообще не было. В Черновцах на праздник к храмам также пришло много людей. После чего трем священнослужителям, допустивших скопление людей в храмах на Вербное воскресенье, выписали админпротолы за нарушение карантина .

Министерство внутренних дел ранее озвучило рекомендации по проведению Пасхальных праздников в период карантина. В храмах могут присутствовать не более 10 человека, а пасхи рекомендуют освящать прямо в пекарнях.

Как ранее сообщал Фокус:

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний считает, что службы в храмах в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но верующие к ним должны присоединяться через трансляции.