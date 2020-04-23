"Мрия" доставила в Украину из Китая 103 тонны медицинского груза

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину из китайского Тянцзиня медицинский груз общим весом в 103 тонны. Воздушное судно приземлилось в Гостомеле в 10:15 по киевскому времени, передает ЦТС.

На своем пути самолет делал промежуточную остановку в Алматы (Казахстан).

"Мрия" доставила в Украину защитные маски, перчатки, костюмы. На аэродроме в Гастомеле самолет встречал президент Украины Владимир Зеленский.

"Большой груз, один из самых больших грузов за последние недели, которые мы встречаем с Китая. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок – как для больниц, так и для аптек. Также привезли около 260 тысяч защитных очков для наших медиков и больше 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты", – сказал президент.

Он также отметил, что это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

В свою очередь президент ГП "Антонов" Александр Донец уточнил, что "Мрия" доставила из Китая груз весом в 103 тонны.

"Под 1300 кубометров груза по объему загружено сейчас в грузовой отсек фюзеляжа. Я думаю, что мы именно по перевозимому объему выйдем на рекорд и это может попасть в Книгу рекордов Гиннеса", – сказал он.

В "Авиалиниях Антонова" также сообщили, что уже в мае "Мрия" будет перевозить аналогичные грузы для США. Там отметили, что для доставки средств борьбы с COVID-19 уже задействован Ан-124 "Руслан".

"22 апреля 2020 года самолеты Ан124-100 "Руслан" авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" – авиакомпании "Авиалинии Антонова" начали серию рейсов по доставке медицинских средств для борьбы с пандемией короновируса из Китая в разные города США, в том числе, в Орландо, Хьюстон, Вашингтон, Лос Анжелес", – заявили в "Авиалиниях Антонова".

Как ранее сообщал Фокус:

14 апреля, по заказу корпораций KGHM и Lotos, украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу из Китая 96 тонн средств индивидуальной защиты. Всего в перевозках медоборудования в мире задействованы шесть самолетов "Авиалиний Антонова". 19 апреля "Мрия" приземлилась уже во французском аэропорту Париж-Ватри, куда доставила 150 тонн медицинских грузов (также из Китая).