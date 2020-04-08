Из Киева в Рим вылетел самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусом

Из Киева вылетел самолет Нацгвардии Украины с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина продолжает помощь Италии, которая борется с инфекцией.

"Сегодня в 7 00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", – написал Геращенко.

Он отметил, что итальянские врачи ежедневно борются за жизни украинцев, которые находятся в диаспоре, и поэтому Украина делает "этот жест дружбы и благодарности".

Геращенко отметил, что 7 апреля в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования Covid-19.

"По данным департамента гражданской защиты Италии вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель начиная с 10 марта", – написал он.

Он отметил, что в целом по состоянию на 8 апреля спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.

Геращенко подчеркнул, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины.

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