На полигоне во Львовской области нашли тело курсанта с огнестрельным ранением в грудь

На военном полигоне на Львовщине нашли мертвого курсанта одного из военных вузов с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает в Facebook Военная служба правопорядка в ВСУ.

Тело курсанта нашли 22 апреля около 18:00.

"На военном полигоне на Львовщине обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", – сказано в сообщении.

Следователи ГБР открыли уголовное производство.

Причины гибели выясняют следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции ГУ НП во Львовской области, следователи львовского управления Государственного бюро расследования и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Радио Свобода со ссылкой на источники сообщает, что тело курсанта Национальной академии Сухопутных войск вблизи военной части в поселке Немиров. Сейчас следователи рассматривают несколько версий - от убийства до самоубийства, но склоняются к тому, что курсант застрелился из-за несчастной любви.

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